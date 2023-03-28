«Свободно только на крыше»: уфимка пожаловалась на битком набитый автобус

Ранее министр транспорта Башкирии Александр Клебанов сообщал о намерении властей республики закупить еще 50 автобусов большого класса. Обслуживать они будут популярный маршрут №226 в Уфе. Закупали власти автобусы и в конце 2022 года, направили их тогда на 75-й маршрут. Автобусы закупают, однако транспортные проблемы в городе так или иначе остаются.