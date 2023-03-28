«Свободно только на крыше»: уфимка пожаловалась на битком набитый автобус

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Жительница уфимского Затона Екатерина М. пожаловалась на странице главы Башкирии на проблемы с транспортом в микрорайоне. Она задала поинтересовалась, как власти добираются на работу по утрам, а взамен показала, как это делают жители Затона.
— Свободные места только на крыше автобуса. Проблемы с транспортом в затоне наверное не решатся никогда, потому что здесь [в Затоне] люди не живут и не работают, — пишет Екатерина М.
Так, со слов женщины, речь идет об автобусе №30 «Башавтотранса», а кадр, на котором люди отчаянно пытаются забраться в салон общественного транспорта, был сделан на остановке Пожарского.
Mkset направил официальный запрос в ГУП «Башавтотранс».
Ранее министр транспорта Башкирии Александр Клебанов сообщал о намерении властей республики закупить еще 50 автобусов большого класса. Обслуживать они будут популярный маршрут №226 в Уфе. Закупали власти автобусы и в конце 2022 года, направили их тогда на 75-й маршрут. Автобусы закупают, однако транспортные проблемы в городе так или иначе остаются.