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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

«Свободно только на крыше»: уфимка пожаловалась на битком набитый автобус

28 марта 2023, 10:35
Фото: 1MI

«Свободно только на крыше»: уфимка пожаловалась на битком набитый автобус в Затоне

Уехать утром с остановки можно только на крыше автобуса, сообщает женщина.

Жительница уфимского Затона Екатерина М. пожаловалась на странице главы Башкирии на проблемы с транспортом в микрорайоне. Она задала поинтересовалась, как власти добираются на работу по утрам, а взамен показала, как это делают жители Затона.

— Свободные места только на крыше автобуса. Проблемы с транспортом в затоне наверное не решатся никогда, потому что здесь [в Затоне] люди не живут и не работают, — пишет Екатерина М.
Фото: Екатерина М. // vk.com

Так, со слов женщины, речь идет об автобусе №30 «Башавтотранса», а кадр, на котором люди отчаянно пытаются забраться в салон общественного транспорта, был сделан на остановке Пожарского.

Mkset направил официальный запрос в ГУП «Башавтотранс».

Ранее министр транспорта Башкирии Александр Клебанов сообщал о намерении властей республики закупить еще 50 автобусов большого класса. Обслуживать они будут популярный маршрут №226 в Уфе. Закупали власти автобусы и в конце 2022 года, направили их тогда на 75-й маршрут. Автобусы закупают, однако транспортные проблемы в городе так или иначе остаются.

#Элина Сайфранова
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