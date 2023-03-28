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Застройщик развязки на Пугачева «похоронил» мусор в водоохранной зоне Белой в Уфе

28 марта 2023, 03:35
Фото: 1MI
На территории реке Белой было обнаружено захоронение строительного мусора: металлических бочек с просроченной краской, шпатлевкой и битумной мастикой

Жительница Башкирии пожаловалась на незаконное захоронение строительных отходов на территории водоохранной зоны реки Белой. В ходе надзорных мероприятий там были обнаружены металлические бочки с просроченной краской, шпатлевкой и битумной мастикой. Помимо прочего на глубине порядка двух метров в водоохранной зоне были обнаружены полипропиленовые мешки.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что незаконное захоронение мусора было организовано филиалом Мостоотряд № 30 АО «Уралмостострой». По информации на сайте компании, ранее в Уфе она занималась строительством мостового перехода через реку Белая в створе ул. им. города Галле в Советском и Ленинском районах, надземного пешеходного перехода в микрорайоне «Спутник», помимо этого реконструировала участок автодороги М-5 и многочисленные путепроводы и транспортные развязки в Уфе, в том числе на улице Пугачева в Уфе.

По данным системы «Спарк», АО «Уралмостострой» зарегистрировано на улице 6-Пристань в Уфе, до июля 2019 года компания была зарегистрирована в Челябинске. Гендиректором значится Игорь Соболев. У компании низкие риски, в том числе финансовые. Крупнейшим госзаказчиком компании за последние пять лет стало управление по строительству и ремонту дорог мэрии Уфы. Также у компании имелись госконтракты на строительство объектов в Челябинске, Сарапуле и Нытве. По данным 2021 года, выручка компании составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — почти 21,3 млн рублей.

Начальником филиала «Уралмостострой» Мостоотряд № 30 указан Павел Рабухин. Филиал также зарегистрирован в Уфе и занимается строительством мостов и тоннелей. В настоящий момент у компании два госконтракта с управлением по строительству и ремонту дорог в Уфе — капремонт старого Бельского моста и строительство транспортной развязки на Пугачева. Последняя информация о выручке и чистой прибыли указана в «Спарк» за 2006 год.

Проведенные лабораторные исследования показали превышение допустимых показателей загрязняющих веществ в несколько раз. Сумма ущерба, причиненного строиетельной компанией окружающей среде, составил более 100 тысяч рублей.

В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с организации сумму причиненного почве вреда. Суд поддержал доводы прокуратуры и удовлетворил их в полном объеме.

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