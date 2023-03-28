Застройщик развязки на Пугачева «похоронил» мусор в водоохранной зоне Белой в Уфе

По данным системы «Спарк», АО «Уралмостострой» зарегистрировано на улице 6-Пристань в Уфе, до июля 2019 года компания была зарегистрирована в Челябинске. Гендиректором значится Игорь Соболев. У компании низкие риски, в том числе финансовые. Крупнейшим госзаказчиком компании за последние пять лет стало управление по строительству и ремонту дорог мэрии Уфы. Также у компании имелись госконтракты на строительство объектов в Челябинске, Сарапуле и Нытве. По данным 2021 года, выручка компании составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — почти 21,3 млн рублей.