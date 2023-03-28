Системы оповещения населения в Башкирии переводят в режим постоянной готовности

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Завтра, 29 марта депутаты Курултая Башкирии планируют рассмотреть во втором чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“. Речь идет о том, что системы оповещения граждан должны всегда быть готовы к эксплуатации.
В пресс-релизе Курултая Башкирии ссылаются и на слова спикера местного парламента Константина Толкачева о том, что «информирование населения — первый шаг по его защите в условиях чрезвычайных ситуаций».
В соответствии с законом, который завтра рассмотрит Курултай, системы оповещения населения в республике должны быть «всегда готовы», а также работать четко и без сбоев.
— В нашей республике сконцентрированы мощные промышленные предприятия. В случае возникновения где-либо опасной ситуации информация должна быть незамедлительно доведена до жителей близлежащих территорий, — считает Константин Толкачев.
Также законом предлагается законодательно закрепить право на возмещение ущерба, причиненного имуществу и здоровью иностранным гражданам и лицам без гражданства, но постоянно проживающих в Башкирии.
Напомним, не так давно по городам России прошлась волна фейковых сообщений о тревоге, как воздушной так и ядерной. Они звучали в эфире ряда популярных радиостанций, в том числе и в Башкирии. Ложная информация в эфир попала из-за взлома серверов радиостанций.