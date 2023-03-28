Системы оповещения населения в Башкирии переводят в режим постоянной готовности

Напомним, не так давно по городам России прошлась волна фейковых сообщений о тревоге, как воздушной так и ядерной. Они звучали в эфире ряда популярных радиостанций, в том числе и в Башкирии. Ложная информация в эфир попала из-за взлома серверов радиостанций.