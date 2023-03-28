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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Системы оповещения населения в Башкирии переводят в режим постоянной готовности

28 марта 2023, 14:22
Фото: 1MI
Необходимые для этого изменения в региональное законодательство могут быть приняты уже завтра, 29 марта.

Завтра, 29 марта депутаты Курултая Башкирии планируют рассмотреть во втором чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“. Речь идет о том, что системы оповещения граждан должны всегда быть готовы к эксплуатации.

В пресс-релизе Курултая Башкирии ссылаются и на слова спикера местного парламента Константина Толкачева о том, что «информирование населения — первый шаг по его защите в условиях чрезвычайных ситуаций».

В соответствии с законом, который завтра рассмотрит Курултай, системы оповещения населения в республике должны быть «всегда готовы», а также работать четко и без сбоев.

— В нашей республике сконцентрированы мощные промышленные предприятия. В случае возникновения где-либо опасной ситуации информация должна быть незамедлительно доведена до жителей близлежащих территорий, — считает Константин Толкачев.

Также законом предлагается законодательно закрепить право на возмещение ущерба, причиненного имуществу и здоровью иностранным гражданам и лицам без гражданства, но постоянно проживающих в Башкирии.

Напомним, не так давно по городам России прошлась волна фейковых сообщений о тревоге, как воздушной так и ядерной. Они звучали в эфире ряда популярных радиостанций, в том числе и в Башкирии. Ложная информация в эфир попала из-за взлома серверов радиостанций.

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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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