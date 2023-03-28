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Posted 28 марта 18:36

Published 28 марта 18:36

Modified 28 марта 18:37

Updated 28 марта 18:37

Росавиация: воздушные гавани и авиакомпании начали работать по летнему расписанию

28 марта 2023, 18:36
С 26 марта аэропорты и авиакомпании России начали производить полеты по летнему расписанию. Данные предоставили в Росавиации.

Сообщается, что для летнего сезона характерно более интенсивное авиасообщение по сравнению с зимним: полетная география авиаперевозчиков расширяется, а нагрузка на туристических направлениях возрастает.

Известно, что увеличится и интенсивность международного авиасообщения, пишет Russian.rt.com.

Авиаперевозчиками РФ уже получены разрешения на осуществление свыше 3350 рейсов еженедельно, что превышает на 65% аналогичный показатель по количеству полетов, выполненных в зимнем сезоне ИАТА 2022/2023.

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