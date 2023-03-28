Росавиация: воздушные гавани и авиакомпании начали работать по летнему расписанию

Posted 28 марта 18:36
Published 28 марта 18:36
Modified 28 марта 18:37
Updated 28 марта 18:37
Сообщается, что для летнего сезона характерно более интенсивное авиасообщение по сравнению с зимним: полетная география авиаперевозчиков расширяется, а нагрузка на туристических направлениях возрастает.
Известно, что увеличится и интенсивность международного авиасообщения, пишет Russian.rt.com.
Авиаперевозчиками РФ уже получены разрешения на осуществление свыше 3350 рейсов еженедельно, что превышает на 65% аналогичный показатель по количеству полетов, выполненных в зимнем сезоне ИАТА 2022/2023.