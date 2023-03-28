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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Рассекая волны: башкирское Зауралье оказалось под водой из-за паводка

28 марта 2023, 07:19
Фото: 1MI

«Никогда здесь такого не было»: в Хайбуллинском районе Башкирии размыло дороги

Размыло дорогу в Хайбуллинском районе, сообщается в социальных сетях.

В социальных сетях жители Башкирии начали делиться происходящим на дорогах республики, которые из-за паводка практически полностью оказались под водой.

Так, в сети появилось видео, предположительно, из Хайбуллинского района республики. На кадрах видно, как водитель легковушки, словно на лодке, рассекает затопленную проезжую часть, впереди него проехать или, скорее, проплыть также пытается и грузовик.

— Дорогу, похоже, вывернуло всю напрочь. Похоже, ливнянку залило. Никогда здесь такого не было, — оценил обстановку водитель фуры.

Видео: Сибай | Подслушано в Зауралье // vk.com

На втором видео ситуация ничуть не лучше - и на первый взгляд трудно поверить, что автомобиль едет по асфальтовой дороге.

Видео: Сибай | Подслушано в Зауралье // vk.com

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Хайбуллинского района за дополнительной информацией.

Между тем глава района Рустам Шарипов также показал кадры размытых дорог, но уже непосредственно рядом с населенными пунктами. Чиновник также заявил, что подтопления части улиц и дворов связаны с резким потеплением.

— Каждое обращение под контролем, принимаются необходимые меры. В свою очередь прошу быть предельно внимательными самих жителей и не оставлять без присмотра детей, соблюдать правила безопасности возле водоемов и рек, — предупредил местных жителей Рустам Шарипов.
Фото: Рустам Шарипов // vk.com

В случае возникновения чрезвычайных ситуациях в связи с подъемом воды в реках глава администрации просит незамедлительно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: «112».

Отметим, что в Башкирии из-за паводковых вод уже три участка дорог перекрыты для всех видов транспорта. Так, в Баймакском районе перекрыли дорогу Сибай-Туяляс с 0 по 13 километр. Кадры с места публикует глава ГИБДД Башкирии. 

Видео: Владимир Севастьянов // vk.com

Кроме того, ограничения введены на участке дороги Южный обход с. Иглино с 4 по 5 километр и подъезде к деревни Набережная с 0 по 2 километре в Бижбулякском районе. 

#Элина Сайфранова#Видео
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