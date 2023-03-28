«Полоса препятствий»: уфимцы пожаловались на состояние проспекта Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Уфимцы в социальных сетях обратили внимание на неудовлетворительное состояние проезжей части проспекта Салавата Юлаева этой весной, в частности, они сообщают о глубоких провалах на трассе.
Со слов пользователей социальных сетей, проблема на данном участке дороги имеется уже давно и с каждой весной ситуация ухудшается.
— Раньше в одном месте по весне было (где раньше был супермаркет «Матрица»). Сейчас их штук пять. Некоторые такие глубокие, что чуть не до потолка подпрыгиваешь, они ещё незаметные. Каждое лето пробки из-за ремонта «Салаватки», но каждую весну дорога всё хуже, — сообщил уфимец в одном из пабликов города.
Подчеркнем, что подобное сообщение в городских пабликах не единственное, нескольким днями ранее обеспокоенность выразил еще один уфимец, предположив, что «не к добру все это». В комментариях опасения также разделили и другие пользователи.
Так, Анастасия П. пишет, что в этом году провалы «очень большие» и на скорости «может бампер оторвать». Рушания Б. сравнила «Салаватку» с полосой препятствий и отметила, что ни разу не видела ее ровной и целой.
— Каждую зиму они [провалы] появляются и с наступлением тепла исчезают. Надеюсь, кто-то это изучает и не ждёт трагедии. Кстати, появляются только на трех полосах, крайняя левая без провалов, — надеется Руслан С.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Уфы. Там сообщили, что приняли ситуацию в работу.
Отметим, что провалы для Уфы не новость. Так, в марте 2021 года произошел провал грунта напротив дома №9 по улице Генерала Горбатова и во внезапно образовавшуюся яму провалился автомобиль «Хёндай Солярис». К счастью, никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о самом транспортном средстве — машина получила серьезные механические повреждения.
Уже в мае прошлого года на улице близ Музея леса, больницы № 21 и клиники «Мать и Дитя» произошел масштабный обвал грунта, который организовал воронку глубиной 5 метров и диаметром 50 метров. Тогда сообщалось, что произошло обрушение временной крепи опережающей штольни, которую возводили приблизительно 20 лет назад.
Летом карстовые провалы в городе прокомментировал и мэр Мавлиев. Он отметил, что власти стараются работать с данной проблемой на опережение.