«Полоса препятствий»: уфимцы пожаловались на состояние проспекта Салавата Юлаева

Отметим, что провалы для Уфы не новость. Так, в марте 2021 года произошел провал грунта напротив дома №9 по улице Генерала Горбатова и во внезапно образовавшуюся яму провалился автомобиль «Хёндай Солярис». К счастью, никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о самом транспортном средстве — машина получила серьезные механические повреждения.