Пермская целлюлозно-бумажная компания модернизирует производство гофротары

Сегодня в ПЦБК работает примерно 2,6 тысячи человек. Согласно данным статистики, производство каждого двадцатого гофроящика в РФ — на счету этого комбината. Как пояснил руководитель производства, в условиях, когда экономику нельзя назвать стабильной, клиенты и сотрудники компании видят к ней материк надежности.