Пермская целлюлозно-бумажная компания модернизирует производство гофротары

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как сообщает properm.ru, благодаря этому повысится производительность, продукция станет более качественной и разнообразной.
Инвестиции в проект составили 129 миллионов рублей. На эти деньги удалось установить новое оборудования. Предприятие приступит к производству двух-, трех- и пятислойного гофрокартона, из которого изготавливают упаковку.
В январе на предприятии была смонтирована линия, которая позволяет вести многоточечную склейку гофроящиков. Ее задача - изготовление уникальной упаковки для индивидуальных задач клиентов.
По данным ведущего специалиста отдела клиентского сервиса ПЦБК Михаила Орехова, эта линия позволяет создавать ящики, которые имеют сложную конфигурацию. Такие ящики обеспечивают сохранность продукции при транспортировке, а также помогают выделить товар на полке.
Еще на предприятии намерены сводить к минимуму ручной труд путем установки автоматического разделителя гофроящиков E-BREAK на линии по выпуску упаковки плоской высечки Этерна. А благодаря системе искрогашения фирмы FireFly AB не будет возгораний внутри трубопровода.
По словам директора производства гофротары ПЦБК Андрея Третьякова, в этом году на предприятии внедряют новую систему, позволяющую планировать и управлять производством. Заработает машина, которая будет сшивать гофрокоробы проволокой. Проводятся мероприятия, которые позволят сделать надежнее работу оборудования и снизить объем технологического отхода. Будут созданы дополнительные производственные линии с целью увеличения мощности.
Сегодня в ПЦБК работает примерно 2,6 тысячи человек. Согласно данным статистики, производство каждого двадцатого гофроящика в РФ — на счету этого комбината. Как пояснил руководитель производства, в условиях, когда экономику нельзя назвать стабильной, клиенты и сотрудники компании видят к ней материк надежности.