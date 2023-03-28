Назван самый опасный район Башкирии для распития алкоголя

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В Башкирии за два месяца 2023 года показатель отравления алкоголем составил 5,5 на 100 жителей, однако за аналогичный период 2022 года он был на уровне 4,2. По данным Роспотребнадзора Башкирии, травились спиртосодержащей продукцией в 35 муниципалитетах республики.
Так, чаще всего случаи отравления происходили в Стерлитамаке — 76 случаев, далее в Уфе — 50 случаев, на третьем месте Белорецк — 22 случая, на четвертом — Нефтекамск с 13 отравлениями, а замыкает пятерку Стерлитамакский район — 8 случаев.
Далее идет Уфимский район, где было 7 отравлений, в Октябрьском было 6 случаев, в Белорецком — 4 случая. По 3 случая в Иглинском и Туймазинском, в Баймакском, Кармаскалинском, Татышлинском районах и в Дюртюлях, Туймазах - по 2 случая. В Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Зианчуринском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Нуримановском, Салаватском, Учалинском, Янаульском районах, а также в Агидели, Белебее, Ишимбае, Кумертау по одному отправлению.
Ранее по итогам 2022 года самым пьющим районом Башкирии был признан Гафурийский, а лидером по снижению количества приобретенного спиртного стал - Бураевский район