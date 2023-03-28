Назван самый опасный район Башкирии для распития алкоголя

Далее идет Уфимский район, где было 7 отравлений, в Октябрьском было 6 случаев, в Белорецком — 4 случая. По 3 случая в Иглинском и Туймазинском, в Баймакском, Кармаскалинском, Татышлинском районах и в Дюртюлях, Туймазах - по 2 случая. В Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Зианчуринском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Нуримановском, Салаватском, Учалинском, Янаульском районах, а также в Агидели, Белебее, Ишимбае, Кумертау по одному отправлению.