Крупнейший ставропольский вуз СКФУ объявил о старте новой образовательной программы

Posted Сегодня, 10:06
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К запуску образования в данной области приурочили пресс-конференцию с участием заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой и председателя общероссийской общественной организации «Улицы России», советника губернатора Ставропольского края по молодежной политике Валентина Работенко. Мероприятие состоялось сегодня, 28 марта, - сообщает newstracker.
На пресс-конференции объявили о начале регистрации на программу повышения квалификации «Менеджмент уличных культур», которую запускают на базе СКФУ.
Ректор университета Дмитрий Беспалов поприветствовал участников. Он заметил, что в СКФУ динамично развиваются тренды молодежной среды на Северном Кавказе, что привлекает в вуз талантливых и увлеченных спортом людей. Новая программа по созданию в России профессионального образования в сфере уличной культуры направлена на популяризацию здорового образа жизни и спорта. Беспалов убежден, что она поможет сформировать новый культурный код страны.
Программа повышения квалификации «Менеджмент уличных культур», разработанная для выпускников вузов и колледжей страны, предоставляет возможность получить и усовершенствовать навыки в социальном и бизнес-проектировании. Она знакомит со способами эффективного управления командой, учит тому, как привлекать ресурсы в свое сообщество. Участники программы первыми в России получат удостоверение повышения квалификации гособразца в сфере уличной культуры и спорта.
Цель программы — освоение профессиональных компетенций в сфере менеджмента уличных культур теми, кто уже имеет диплом о получении высшего или среднего специального образования либо в настоящее время является студентом вуза или среднего специального учебного заведения.
«Мы запускаем первое в стране официальное образование в большой индустрии уличной культуры. Пока это повышение квалификации, но я уверен, что с нашим партнером – СКФУ — до полноценного высшего образования мы очень скоро дойдем», — выразил уверенность Валентин Работенко.
Общая продолжительность обучения по программе составит 108 академических часов. Она рассчитана на получение знаний в онлайн-формате. Курс обучения разделен на 3 модуля: «Личность», «Общее» и «Профессиональное», каждый из них содержит теоретическую (лекционный материал) и практическую части. Практика предполагает работу с ключевыми экспертами в сфере уличной культуры и спорта.
По окончании программы обучающимся выдадут удостоверение о повышении квалификации установленного образца.