Крупнейший ставропольский вуз СКФУ объявил о старте новой образовательной программы

Ректор университета Дмитрий Беспалов поприветствовал участников. Он заметил, что в СКФУ динамично развиваются тренды молодежной среды на Северном Кавказе, что привлекает в вуз талантливых и увлеченных спортом людей. Новая программа по созданию в России профессионального образования в сфере уличной культуры направлена на популяризацию здорового образа жизни и спорта. Беспалов убежден, что она поможет сформировать новый культурный код страны.