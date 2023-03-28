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Канчельскис посоветовал Миранчуку попробовать свои силы в европейском клубе

28 марта 2023, 19:43
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук должен как можно быстрее попробовать перейти в европейский клуб.

Ветеран обратил внимание на то, что хавбек выделяется как в столичном клубе, так и в составе сборной России после зимнего перерыва. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Metaratings.ru.

Добавим, что родной брат Антона, Алексей, уже успешно выступает в итальянской Серии А. Не закрепившись поначалу в «Аталанте» у Джан Пьеро Гасперини, россиянин перешел на правах аренды в «Торино», в котором стал одним из лидеров команды.



#Спорт
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