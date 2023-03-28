Канчельскис посоветовал Миранчуку попробовать свои силы в европейском клубе

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Ветеран обратил внимание на то, что хавбек выделяется как в столичном клубе, так и в составе сборной России после зимнего перерыва. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Metaratings.ru.
Добавим, что родной брат Антона, Алексей, уже успешно выступает в итальянской Серии А. Не закрепившись поначалу в «Аталанте» у Джан Пьеро Гасперини, россиянин перешел на правах аренды в «Торино», в котором стал одним из лидеров команды.