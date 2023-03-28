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Posted 28 марта 16:39

Published 28 марта 16:39

Modified 28 марта 17:05

Updated 28 марта 17:05

Глава ГИБДД Башкирии предупредил водителей об ограничении видимости из-за тумана

28 марта 2023, 16:39
Фото: 1MI
В подтверждение своих слов Владимир Севастьянов показал как сейчас выглядит автодорога Уфа-Иглино.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов своем telegram-канале предупредил водителей республики о том, что на дороги опустился густой туман, что существенно снизило видимость на дорогах.

В качестве примера Севастьянов опубликовал видео заснятое на дороге «Уфа-Иглино».

Видео: telegram-канал Владимира Севастьянова

В связи с туманом водителям рекомендовано снижать скорость, держать дистанцию и боковой интервал, а также не позволять себе необдуманных маневров обгона и опережения.

Напомним и о том, что в Иглинском районе из-за паводка закрыли движение на дороге для всех видов транспорта

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество#Видео
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