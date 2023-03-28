Глава ГИБДД Башкирии предупредил водителей об ограничении видимости из-за тумана

Posted 28 марта 16:39
Published 28 марта 16:39
Modified 28 марта 17:05
Updated 28 марта 17:05
Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов своем telegram-канале предупредил водителей республики о том, что на дороги опустился густой туман, что существенно снизило видимость на дорогах.
В качестве примера Севастьянов опубликовал видео заснятое на дороге «Уфа-Иглино».
В связи с туманом водителям рекомендовано снижать скорость, держать дистанцию и боковой интервал, а также не позволять себе необдуманных маневров обгона и опережения.
Напомним и о том, что в Иглинском районе из-за паводка закрыли движение на дороге для всех видов транспорта