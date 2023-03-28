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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:16

Эксперты раскритиковали запрет на рекламу безрецептурных лекарств

28 марта 2023, 12:16
Фото: 1MI
В Государственную думу РФ в очередной раз внесен проект закона о запрете теле- и радиорекламы продаваемых без рецепта врача лекарственных препаратов. По мнению авторов инициативы, оставить такую рекламу можно только на специализированных каналах и в радиопрограммах с участием медиков и фармацевтов.

Журналисты «Известий» и эксперты выясняли, поможет ли это эта мера снизить бесконтрольное употребление лекарств либо лишит пациентов необходимых знаний о собственном здоровье.

Авторы законопроекта считают, что широкая реклама безрецептурных лекарств подталкивает пациентов на самолечение. И это сильно беспокоит медиков.

Доктор медицинских наук, сопредседатель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Антон Наумов отмечает, что доля таких пациентов, занимающихся самолечением, может достигать 75 — 80%.

Однако врачи согласны с тем мнением, что пациенты должны иметь возможность заботиться о себе самостоятельно. В частности, это касается таких заболеваний, как диабет или астма.

«Ответственное самолечение — это не отказ от профессиональной медицинской помощи, а возможность для людей получить первичное знание и навыки для самостоятельной заботы о своем здоровье и для снижения избыточной зависимости от системы здравоохранения», — считает Наумов.

По мнению депутата Государственной думы VI созыва Александра Тарнавского, запреты в такой деликатной сфере, как здравоохранение, не работают. Также он подчеркнул, что дефицит информации о медикаментах может привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.

«В России крайне важно внедрять основные принципы ответственного самолечения путем повышения медицинской грамотности населения, заменяя безответственный подход к здоровью на эффективный самоконтроль и информированный выбор», — отметил Тарнавский.

«Основная функция рекламы, на самом деле, про которую периодически почему-то забывают, это действительно донесение до потребителя в простой и понятной для него форме информации о свойствах безрецептурных лекарственных препаратов», — подчеркивает Мария Борзова, эксперт Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

Эксперты считают, что необходимо не внедрять запреты, а шире взаимодействовать с населением. Дифференциация в законе о рекламе таких понятий, как «информирование» и «реклама», могла бы способствовать росту уровня общественного здравоохранения за счет ответственного самолечения потребителей.

Более того, такие меры необходимо правильно оценить и реализовать только посредством диалога между бизнесом и государством. И чем шире будет этот диалог, тем раньше все заинтересованные стороны смогут найти оптимальные решения.

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