Экс-директор «Башкоммунэнерго» растратил 17 млн руб из бюджета и пойдет под суд в Уфе

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о новом повороте в деле уже бывшего руководителя предприятия «Башкоммунэнерго». Поворот весьма ожидаемый, в отношении мужчины утверждено обвинительное заключение, вменяют экс-директору нецелевой расход бюджетных средств в особо крупном и растрату. Выявлены деяния, в которых обвиняют мужчину, были в ходе прокурорской проверки.
Следствие полагает, что мужчина, руководивший предприятием на протяжении 10 лет в 2018 году получил из республиканского бюджета субсидию на модернизацию средств ЖКК — жилищно коммунального комплекса. Однако распорядился он ей весьма нетривиально, а именно заключил договора на оборудование, которое никакой жилищно коммунальный комплекс так и не увидел, а вот в документах и исполнение и оплата товара значилась. Сумма контрактов составила 17 миллионов рублей.
Сам обвиняемый бывший директор вины своей не признает и дело предстоит рассмотреть Советскому райсуду в Уфе. На данный момент на имущество мужчины наложен арест, ведь причиненный компании материальный ущерб придется компенсировать.