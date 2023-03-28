Экс-директор «Башкоммунэнерго» растратил 17 млн руб из бюджета и пойдет под суд в Уфе

Следствие полагает, что мужчина, руководивший предприятием на протяжении 10 лет в 2018 году получил из республиканского бюджета субсидию на модернизацию средств ЖКК — жилищно коммунального комплекса. Однако распорядился он ей весьма нетривиально, а именно заключил договора на оборудование, которое никакой жилищно коммунальный комплекс так и не увидел, а вот в документах и исполнение и оплата товара значилась. Сумма контрактов составила 17 миллионов рублей.