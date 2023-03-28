Двум министрам Башкирии Беляеву и Кучарбаеву озвучили срок в Верховном суде

28 марта Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляционное представление прокурора на вышеописанное постановление Ленинского райсуда и изменил его, установив запрет определенных действий сроком на два месяца и возложив обязанность на министра ЖКХ Бориса Беляева и министра архитектуры и строительства Рамзиля Кучарбаева являться в суд самостоятельно. В остальной части постановление ничего не изменилось.