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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:38

Двум министрам Башкирии Беляеву и Кучарбаеву озвучили срок в Верховном суде

28 марта 2023, 10:07
Фото: 1MI
Запрет определенных действий продлится два месяца.

Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила об очередном изменении меры пресечения в отношении подследственных министров Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева. Ранее, а именно 15 марта стало известно о том, что подследственным чиновникам изменили, а точнее смягчили меру пресечения, освободив из-под домашнего ареста.

Мера пресечения обоим фигурантам судом была установлена в виде запрета определенных действий, подследственным запрещалось общаться с фигурантами дела и покидать место приписки в вечернее и ночное время.

28 марта Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляционное представление прокурора на вышеописанное постановление Ленинского райсуда и изменил его, установив запрет определенных действий сроком на два месяца и возложив обязанность на министра ЖКХ Бориса Беляева и министра архитектуры и строительства Рамзиля Кучарбаева являться в суд самостоятельно. В остальной части постановление ничего не изменилось.

Напомним, процесс на двумя министрами тянется с прошлого лета. Примечательно, что защита министров настаивает на невиновности чиновников и заявляет об отсутствии состава преступлений, которые вменяются высокопоставленным чиновникам.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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