Двое пострадавших в ДТП в Башкирии на угнанной подростом машине остаются в реанимации

Все пятеро несовершеннолетних пассажиров после ДТП оказались в больнице. В пресс-службе минздрава Башкирии рассказали о том, что две 14-летние девочки уже идут на поправку и уже переведены в общую палату. Однако не со всеми пострадавшими дела обстоят столько позитивно, так еще одна 14-летняя пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Одного 16-летнего парня уже перевели на лечение в Уфу, вопрос о переводе в Республиканскую детскую клиническую больницу второго 16-летнего парня будет решать на месте прибывший реаниматолог.