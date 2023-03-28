Двое пострадавших в ДТП в Башкирии на угнанной подростом машине остаются в реанимации

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Стало известно о том в каком состоянии находятся пассажиры автомобиля, который попал в серьезное ДТП в ночь на четверг, 23 марта. В ту роковую ночь 17-летний парень без разрешения взял автомобиль отца, в поездку на нем он отправился не один, а в компании пятерых друзей в возрасте от 14 до 16 лет. За рулем «десятки» водитель попал в ДТП и столкнулся с УАЗиком и, к сожалению, погиб.
Все пятеро несовершеннолетних пассажиров после ДТП оказались в больнице. В пресс-службе минздрава Башкирии рассказали о том, что две 14-летние девочки уже идут на поправку и уже переведены в общую палату. Однако не со всеми пострадавшими дела обстоят столько позитивно, так еще одна 14-летняя пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Одного 16-летнего парня уже перевели на лечение в Уфу, вопрос о переводе в Республиканскую детскую клиническую больницу второго 16-летнего парня будет решать на месте прибывший реаниматолог.
Напомним, все пострадавшие, включая погибшего парня, из благополучных семей, а росли они в «Трезвом селе». О том употребляли ли подростки алкоголь из официальных источников на данный момент ничего не известно.