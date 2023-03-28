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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Башкирия ухудшила позиции и стала 51 в национальном экологическом рейтинге России

28 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI
Данные по регионам России публикует ОО «Зеленый патруль».

Общественная организация «Зеленый патруль» подвела итоги, но не года, а года и трехмесячного расчетного периода с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023, то есть уже минувшей зимы. По итогам исследования общественников Башкирия несколько сдала свои позиции и потеряла одну строчку в рейтинге. В Приволжском федеральном округе Башкирия оказалась 10, тогда как Чувашия, также расположенная в ПФО оказалась в лидерах рейтинга и заняв 7 место по всей стране.

Ухудшение позиций Башкирии в данном рейтинге не выглядит удивительным на фоне массовых жалоб на вонь и плохое самочувствие из южного промузла Башкирии. Жители Ишимбая, Салавата и Стерлитамака живут в промышленных городах, и в периоды НМУ — неблагоприятных метеорологических условий буквально задыхаются. Местные жители объединяются и борются за право дышать всеми возможными законными способами, но несмотря на их старания изменений пока не наблюдается.

А в это время именитые эксперты делают печальный, если не сказать трагичный прогноз. Если за экологию городов — «химзаводов» не возьмутся со всем рвением, то эти города попросту обречены на вымирание.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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