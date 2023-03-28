Башкирия ухудшила позиции и стала 51 в национальном экологическом рейтинге России

Общественная организация «Зеленый патруль» подвела итоги, но не года, а года и трехмесячного расчетного периода с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023, то есть уже минувшей зимы. По итогам исследования общественников Башкирия несколько сдала свои позиции и потеряла одну строчку в рейтинге. В Приволжском федеральном округе Башкирия оказалась 10, тогда как Чувашия, также расположенная в ПФО оказалась в лидерах рейтинга и заняв 7 место по всей стране.