Башкирия ухудшила позиции и стала 51 в национальном экологическом рейтинге России

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Общественная организация «Зеленый патруль» подвела итоги, но не года, а года и трехмесячного расчетного периода с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023, то есть уже минувшей зимы. По итогам исследования общественников Башкирия несколько сдала свои позиции и потеряла одну строчку в рейтинге. В Приволжском федеральном округе Башкирия оказалась 10, тогда как Чувашия, также расположенная в ПФО оказалась в лидерах рейтинга и заняв 7 место по всей стране.
Ухудшение позиций Башкирии в данном рейтинге не выглядит удивительным на фоне массовых жалоб на вонь и плохое самочувствие из южного промузла Башкирии. Жители Ишимбая, Салавата и Стерлитамака живут в промышленных городах, и в периоды НМУ — неблагоприятных метеорологических условий буквально задыхаются. Местные жители объединяются и борются за право дышать всеми возможными законными способами, но несмотря на их старания изменений пока не наблюдается.
А в это время именитые эксперты делают печальный, если не сказать трагичный прогноз. Если за экологию городов — «химзаводов» не возьмутся со всем рвением, то эти города попросту обречены на вымирание.