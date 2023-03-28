Акционеры РУСАЛа не согласились предоставлять корпоративную информацию

В течение многих лет, пока длится противостояние с Потаниным, РУСАЛ обвиняет компанию «Норильский никель» в нарушении их прав как миноритариев. В то же время «Норникель» выплачивает им максимальные для отечественного рынка дивиденды. А вот сам РУСАЛ в подобной ситуации показывает более требовательное отношение к своим миноритариям.