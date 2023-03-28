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Акционеры РУСАЛа не согласились предоставлять корпоративную информацию

28 марта 2023, 19:46
Фото: 1MI
Акционеры РУСАЛа во время внеочередного собрания ответили отказом на требование Sual Partners долларового миллиардера Виктора Вексельберга, который запросил доступ к материалам по сделке РУСАЛа с американской компанией Braidy Industries и покупке акций энергохолдинга «РусГидро».

Другими словами, Олег Дерипаска отказался второму акционеру — Виктору Вексельбергу — открыть значимую корпоративную информацию, сообщают newizv.ru.

Представитель алюминиевого гиганта Sual Partners запрашивал доступ к сделке, которая была заключена в 2019 году с американской компанией Braidy Industries. Помимо этого, Sual заинтересован в получении данных о приобретении миноритарного пакета акций «РусГидро» в 2021 году (с постепенным увеличением пакета до 9%, на это компания потратила 454 млн долларов).

Накануне собрания Sual Partners предложил мажоритарному акционеру алюминиевой компании En+ отдать голоса за открытие доступа к документам о потенциально невыгодных, согласно анализу компании Sual, сделках РУСАЛа. В данном запросе было отказано.

Sual Partners ответил, что заявления совета директоров компании о предполагаемом голосовании EN+ до отправки материалов к собранию акционеров РУСАЛа непонятно с точки зрения мотивации совета директоров, а также соответствия заявлений полномочиям членов совета директоров. Также не ясна позиция мажоритарного акционера компании.

Непонимание олигархов на этом, возможно, не закончится. Sual не сомневается — данные сделки могли нанести РУСАЛу значительный ущерб, исчисляемый десятками миллионов долларов.

В данном конфликте камнем преткновения стали сомнительные, по мнению Sual, контракты РУСАЛа с американскими компаниями. Их смыл Дерипаска не стал раскрывать перед миноритариями. Сообщения СМИ свидетельствуют, что в последнее время резонансные инфоповоды с участием миллиардера связаны с зарубежьем.

РУСАЛ является одним из акционеров компании «Норильский никель» (доля составляет 26%). Компания не один год находится в открытом конфликте с Владимиром Потаниным (его доля 36% акций) из-за величины дивидендов.

В течение многих лет, пока длится противостояние с Потаниным, РУСАЛ обвиняет компанию «Норильский никель» в нарушении их прав как миноритариев. В то же время «Норникель» выплачивает им максимальные для отечественного рынка дивиденды. А вот сам РУСАЛ в подобной ситуации показывает более требовательное отношение к своим миноритариям.

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