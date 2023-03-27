Ярость Хабирова, отпуск мобилизованных и сроки половодья в Башкирии

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Хабиров пришел в ярость из-за ям на дорогах в Башкирии. Глава не стеснялся в выражениях и устроил публичную порку.
— Я сегодня разнесу вас, понятно? Готовьтесь. Получите по полной программе. Что вы там встали, асфальтовые заводы. Я Марзаеву говорю — включайте к чертовой матери асфальтовые заводы, мне говорят, что это неправильно и нелогично. Почему тогда другую технику не посмотрели, которая могла бы делать ямочный ремонт, — рассвирепел Радий Хабиров, но все-таки позволил Головановой продолжить доклад.
В Башкирии жена мобилизованного Алина Ш. пожаловалась главе Башкирии на отсутствие помощи в транспортировки участников специальной военной операции домой на время отпуска. Женщина пишет, что забирали мужей автобусами, а домой в отпуска они якобы добираются своим ходом, на такси.
Между тем, в отпуск несколько сотен призванных осенью в рамках частичной мобилизации отправятся уже в начале апреля. Соответствующие поручения глава дал на оперативном совещании в правительстве, подчеркнув, что за организацию отвечает его администрация.
Жители Белорецка заявили о «газовой атаке» в городе. Жителям домов по улицам Карла Маркса, 53 и Богдана Хмельницкого, 2 и 2А пришлось покинуть свои квартиры. Подробнее о ситуации здесь.
Половодье в Башкирии начнется на неделю раньше срока, паводок пойдет с 1 по 4 апреля. По наихудшему сценарию МЧС, в период половодья в зону возможного затопления может попасть до 257 населенных пунктов в 42 муниципалитетах, свыше 20 тыс. жилых домов с населением более 80 тыс. человек.