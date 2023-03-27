Ярость Хабирова, отпуск мобилизованных и сроки половодья в Башкирии

Половодье в Башкирии начнется на неделю раньше срока, паводок пойдет с 1 по 4 апреля. По наихудшему сценарию МЧС, в период половодья в зону возможного затопления может попасть до 257 населенных пунктов в 42 муниципалитетах, свыше 20 тыс. жилых домов с населением более 80 тыс. человек.