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Врач Чиркова перечислила самые вредные для желудка продукты

27 марта 2023, 12:36
Для желудка крайне вредны копченые и жареные мясные блюда, а также сладкая газировка и крепкие алкогольные напитки. Об этом предупредила терапевт Ольга Чиркова.

В жирном мясе в большом количестве содержатся канцерогены и иные вещества, препятствующие процессу усвоения в желудке продуктов и вредящие всего организму, пишут корреспонденты информационного портала NEWS.ru.

«Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую, - уточнила Чиркова. - Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия. Это тяжелый продукт, содержащий много неполезных добавок и даже канцерогенов».

Употребление крепкого спиртного зачастую влечет за собой ожоги слизистой оболочки. Сладкое чревато брожением и вздутием живота, а кроме того, оно замедляет пищеварение. От сладкой газировки в желудке дополнительно образуется углекислый газ, отметила врач.

В свою очередь гастроэнтеролог Наталья Круглова обратила внимание на то, что натощак крайне нежелательно есть продукты, в которым содержится сок цитрусовых. При употреблении этих фруктов происходит выработка в организме соляной кислоты, следствием чего становятся отрыжки, болевые ощущения в области кишечника, изжога и рвота, подытожила Круглова.



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