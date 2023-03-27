Врач Чиркова перечислила самые вредные для желудка продукты

В свою очередь гастроэнтеролог Наталья Круглова обратила внимание на то, что натощак крайне нежелательно есть продукты, в которым содержится сок цитрусовых. При употреблении этих фруктов происходит выработка в организме соляной кислоты, следствием чего становятся отрыжки, болевые ощущения в области кишечника, изжога и рвота, подытожила Круглова.