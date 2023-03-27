Врач Чиркова перечислила самые вредные для желудка продукты

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В жирном мясе в большом количестве содержатся канцерогены и иные вещества, препятствующие процессу усвоения в желудке продуктов и вредящие всего организму, пишут корреспонденты информационного портала NEWS.ru.
«Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую, - уточнила Чиркова. - Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия. Это тяжелый продукт, содержащий много неполезных добавок и даже канцерогенов».
Употребление крепкого спиртного зачастую влечет за собой ожоги слизистой оболочки. Сладкое чревато брожением и вздутием живота, а кроме того, оно замедляет пищеварение. От сладкой газировки в желудке дополнительно образуется углекислый газ, отметила врач.
В свою очередь гастроэнтеролог Наталья Круглова обратила внимание на то, что натощак крайне нежелательно есть продукты, в которым содержится сок цитрусовых. При употреблении этих фруктов происходит выработка в организме соляной кислоты, следствием чего становятся отрыжки, болевые ощущения в области кишечника, изжога и рвота, подытожила Круглова.