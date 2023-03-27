Водителю маршрутки Языково-Уфа, погубившей 6 человек, скостили 1,5 года наказания

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Стало известно о том, что Верховный суд Башкирии рассмотрел дело в отношении водителя, который был за рулем «маршрутки смерти», которая под его управлением попала в ДТП, в котором погибли 6 человек. Были в ДТП и раненые, 18 человек. В день происшествиЯ местные жители удивлялись произошедшему и писали, что доверяли тому водителю, а пассажиры которые выжили в аварии, а кроме того ехали стоя, жаловались на то, что водитель «зависал в телефоне» и превышал скорость.
Как бы то ни было, виновнику, который врезался на битком набитой маршрутке в попутный грузовик в январе 2023 года вынесли приговор. Судили водителя по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В конце января нынешнего года Благоварский межрайонный суд признал водителя виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.
Однако приговор Благоварского суда пересмотрел Верховный суд Башкирии, уточняется, что апелляционное представление было от прокурора. Суд апелляционной инстанции смягчил наказание и сократил срок с 4,5 лет до 3, но оставил в силе лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.
Примечательно, что другое резонансное ДТП, произошедшее летом 2022 года произошло в Уфе, суд по требованию прокуратуры вернул на рассмотрение уже после того как потерпевший подал ходатайство о прекращении дела. Напомним, 28-летняя уфимка на пешеходном переходе сбила маму и ребенка, отце и муж погибших смог простить женщине ее деяние, тем более что она также является молодой мамой. Однако прокуратура потребовала дело все-таки рассмотреть. В результате виновницу ДТП приговорили к 3 годам в колонии-поселении, но с отсрочкой наказания на 13 лет, до достижения ее ребенком возраста 14 лет.