Водителю маршрутки Языково-Уфа, погубившей 6 человек, скостили 1,5 года наказания

Стало известно о том, что Верховный суд Башкирии рассмотрел дело в отношении водителя, который был за рулем «маршрутки смерти», которая под его управлением попала в ДТП, в котором погибли 6 человек. Были в ДТП и раненые, 18 человек. В день происшествиЯ местные жители удивлялись произошедшему и писали, что доверяли тому водителю, а пассажиры которые выжили в аварии, а кроме того ехали стоя, жаловались на то, что водитель «зависал в телефоне» и превышал скорость.