В Уфе жители Демы остались без света, отопления и горячей воды

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Сегодня вечером жители Демского района Уфы остались без света, отопления и горячей воды. Как сообщает глава городского района Антон Трасов все дело в отключении трансформаторной подстанции на улице Правды, 25/2.
Известно, что без благ цивилизации остались жители многоквартирных домов в квартале ул. Правды-Левитана-Ухтомского.
— В эти минуты силами специалистов ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго» выполняются аварийные работы по восстановлению электроснабжения потребителей.
Ситуацию держу на личном контроле! — заверил Антон Тарасов.
Когда авария будет устранена и подача электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения возобновится — не уточняется.