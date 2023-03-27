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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Уфе жители Демы остались без света, отопления и горячей воды

27 марта 2023, 15:17
Фото: 1MI
Об этом сообщает глава Демского района Уфы.

Сегодня вечером жители Демского района Уфы остались без света, отопления и горячей воды. Как сообщает глава городского района Антон Трасов все дело в отключении трансформаторной подстанции на улице Правды, 25/2.

Известно, что без благ цивилизации остались жители многоквартирных домов в квартале ул. Правды-Левитана-Ухтомского.

— В эти минуты силами специалистов ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго» выполняются аварийные работы по восстановлению электроснабжения потребителей.
Ситуацию держу на личном контроле! — заверил Антон Тарасов.

Когда авария будет устранена и подача электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения возобновится — не уточняется.

#Элина Сайфранова
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