В Уфе ребенок провалился под лед на озере

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Уфе на минувших выходных произошел инцидент, не попавший в поле зрения компетентных служб и СМИ из-за счастливого финала. Ребенок играл на льду озера Кустаревское в микрорайоне «Яркий» и неожиданно провалился под лед. Примечательно, что он сразу оказался полностью в воде, однако стоявшие рядом на льду того-же озера на помощь ему не поспешили.
К счастью ребенок самостоятельно выбрался из озера и побежал домой. Видео сейчас распространяет совет домовых комитетов района, а также соцсети. Все они напоминают в первую очередь о том, что весенний лед тонок и ненадежен и погибнуть под ним проще чем кажется.
Так в начале марта прохожие обнаружили тело утонувшего в озере Кашкадан мужчины, очевидцы заметили уже бездыханное тело и как погибший попал в воду неизвестно. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде на Волге погиб музыкант популярной группы Cream Soda и его друзья. Все они провалились под лед и погибли.
На прошлой неделе Башкирию потрясла трагедия, которая произошла с 3-летней малышкой в Мечетлинском районе Башкирии. Девочка гуляла со старшими братьями и сестрами и обронила в лужу с талыми водами игрушку, она попыталась достать ее и упала в лужу. К огромному сожалению девочка захлебнулась и погибла.