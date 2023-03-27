В Уфе ребенок провалился под лед на озере

В Уфе на минувших выходных произошел инцидент, не попавший в поле зрения компетентных служб и СМИ из-за счастливого финала. Ребенок играл на льду озера Кустаревское в микрорайоне «Яркий» и неожиданно провалился под лед. Примечательно, что он сразу оказался полностью в воде, однако стоявшие рядом на льду того-же озера на помощь ему не поспешили.