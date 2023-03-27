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Published Сегодня, 05:08

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В Уфе ребенок провалился под лед на озере

27 марта 2023, 05:08
Фото: 1MI

На озере Кустаревское в Уфе мальчик провалился под лед и чудом смог выбраться сам

Инцидент произошел при свидетелях, однако на помощь ребенку никто не поспешил.

В Уфе на минувших выходных произошел инцидент, не попавший в поле зрения компетентных служб и СМИ из-за счастливого финала. Ребенок играл на льду озера Кустаревское в микрорайоне «Яркий» и неожиданно провалился под лед. Примечательно, что он сразу оказался полностью в воде, однако стоявшие рядом на льду того-же озера на помощь ему не поспешили.

Видео: Яркий - информканал

К счастью ребенок самостоятельно выбрался из озера и побежал домой. Видео сейчас распространяет совет домовых комитетов района, а также соцсети. Все они напоминают в первую очередь о том, что весенний лед тонок и ненадежен и погибнуть под ним проще чем кажется.

Видео: telegram-канал UFA_RB

Так в начале марта прохожие обнаружили тело утонувшего в озере Кашкадан мужчины, очевидцы заметили уже бездыханное тело и как погибший попал в воду неизвестно. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде на Волге погиб музыкант популярной группы Cream Soda и его друзья. Все они провалились под лед и погибли.

На прошлой неделе Башкирию потрясла трагедия, которая произошла с 3-летней малышкой в Мечетлинском районе Башкирии. Девочка гуляла со старшими братьями и сестрами и обронила в лужу с талыми водами игрушку, она попыталась достать ее и упала в лужу. К огромному сожалению девочка захлебнулась и погибла.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Уфы#Происшествия#Весна в Башкирии#Видео
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