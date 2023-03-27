В Уфе при ребенке ранили мать и убили отца, убийца кидался на полицию и получил пулю

По данным следкома подозревают ныне находящегося в больнице мужчину в убийстве и в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Уголовные дела уже возбуждены, однако на первый взгляд кажется, что в возбужденных делах не идет речи об ударе ножом женщины, с которого и началось страшное.