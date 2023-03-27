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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Уфе при ребенке ранили мать и убили отца, убийца кидался на полицию и получил пулю

27 марта 2023, 06:32
Фото: пресс-служба следкома по Башкирии
Страшное случилось 22 марта, сейчас подозреваемый в больнице.

Пресс-служба следкома и МВД по Башкирии сообщили о ужасающем происшествии в Уфе. Распитие алкоголя в уфимской Черниковке закончилось поножовщиной, в результате которой был убит 39-летний мужчина и ранена его супруга. Уточняется, что во время расправы ребенок присутствовал в доме.

52-летний мужчина пытался скрыться с места преступления, но сотрудники полиции отрезали ему пути отхода и он после продолжительного излияния грязных ругательств на сотрудников и угроз расправой решился на отчаянное сопротивление, схватил штакетник из забора и ринулся с ним на полицейских. Благодаря этому импульсивному поступку полицейские смогли использовать табельное оружие, ранить подозреваемого и задержать. Его с огнестрельным оружием госпитализировали.

По данным следкома подозревают ныне находящегося в больнице мужчину в убийстве и в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Уголовные дела уже возбуждены, однако на первый взгляд кажется, что в возбужденных делах не идет речи об ударе ножом женщины, с которого и началось страшное.

Напомним, не так давно в Уфе произошла страшная семейная трагедия. В многодетной семье в Уфе, которая никогда не вызывала подозрений и вела социально одобряемый образ жизни, произошла кровавая бойня. Из нее живыми чудом смогли выбраться женщина и ее дочь. Отец семейства зарезал двоих сыновей, а сам свел счеты с жизнью. 

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Уфы#Происшествия
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