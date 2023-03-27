В Уфе мужчина зарезал знакомого, ранил его жену и кинулся на полицейский

Однако задержать его сразу не вышло, мужчина вел себя агрессивно и высказывал угрозы о физической расправе. После чего, вырвал деревянных штакетник из забора и бросился с ним в сторону правоохранителей. Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и в сторону нападавшего, который уже усел нанести удар одному из полицейских. Так, противоправные действия подозреваемого были пресечены, с огнестрельным ранением он был госпитализирован медучреждение.