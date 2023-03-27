В Уфе мужчина зарезал знакомого, ранил его жену и кинулся на полицейский

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В Уфе 52-летний мужчина в результате конфликта зарезал ножом своего 39-летнего товарища. По информации пресс-службы МВД, прибывшие на место правоохранители обнаружили на место тело убитого.
По предварительным данным, конфликт произошел вечером 22 марта на кухне у погибшего. Мужчины распивали спиртные напитки, в соседней комнате вместе с ребенком находилась супруга потерпевшего. В ходе застолья женщина сделала им замечание, после чего подозреваемый схватил нож и ранил ее в руку, а после нанес смертельное ранение ее мужу. Нашли злоумышленника около дома, где все и случилось.
Однако задержать его сразу не вышло, мужчина вел себя агрессивно и высказывал угрозы о физической расправе. После чего, вырвал деревянных штакетник из забора и бросился с ним в сторону правоохранителей. Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и в сторону нападавшего, который уже усел нанести удар одному из полицейских. Так, противоправные действия подозреваемого были пресечены, с огнестрельным ранением он был госпитализирован медучреждение.
Известно, что в отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, проводятся следственные мероприятия. Материалы по факту насилия в отношении представителей власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.