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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Уфе мужчина зарезал знакомого, ранил его жену и кинулся на полицейский

27 марта 2023, 14:40
Фото: 1MI

В Уфе полиция применила оружие при задержании обвиняемого в убийстве мужчины

При задержании 52-летний мужчина активно сопротивлялся. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В Уфе 52-летний мужчина в результате конфликта зарезал ножом своего 39-летнего товарища. По информации пресс-службы МВД, прибывшие на место правоохранители обнаружили на место тело убитого.

По предварительным данным, конфликт произошел вечером 22 марта на кухне у погибшего. Мужчины распивали спиртные напитки, в соседней комнате вместе с ребенком находилась супруга потерпевшего. В ходе застолья женщина сделала им замечание, после чего подозреваемый схватил нож и ранил ее в руку, а после нанес смертельное ранение ее мужу. Нашли злоумышленника около дома, где все и случилось.

Однако задержать его сразу не вышло, мужчина вел себя агрессивно и высказывал угрозы о физической расправе. После чего, вырвал деревянных штакетник из забора и бросился с ним в сторону правоохранителей. Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и в сторону нападавшего, который уже усел нанести удар одному из полицейских. Так, противоправные действия подозреваемого были пресечены, с огнестрельным ранением он был госпитализирован медучреждение.

Известно, что в отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, проводятся следственные мероприятия. Материалы по факту насилия в отношении представителей власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

#Элина Сайфранова
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