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Published Сегодня, 03:47

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Updated Сегодня, 03:50

В центре Уфы на остановке обнаружили противопехотную мину «Лепесток»

27 марта 2023, 03:47
Фото: 1MI

На остановке ТСК «Пушкинский» в центре Уфы нашли и обезвредили противопехотную мину

Устройство, к счастью, не представляло опасности.

Воскресным вечером 26 марта очевидцы заметили на остановке «ТСК Пушкинский» в самом центре Уфы странный предмет и заподозрили, что он может быть и взрывоопасен. О находке они уведомили экстренные службы, которые прибыли на место, однако к счастью ничья помощь кроме саперов Росгвардии не понадобилась. Однако на остановку прибыли и сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.

— Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет. Находка опасности не представляет, —  сообщили Mkset в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

Это не далеко не первый случай подобных находок в столице. Около года назад, в мае 2022 мину нашли в груде металлолома, в пункте приема в Уфе. Как и в воскресном случае с остановкой спецслужбы направили информацию группе разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Башкирии, где уже выяснили, что мина была учебной.

В августе минувшего года на собственном огороде в Уфимском районе садовод обнаружил подозрительный предмет и очень вовремя обратился в компетентные службы, ведь долгие десятилетия на его огороде была посеяна 107-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. К счастью потенциально опасный боевой снаряд был транспортирован и утилизирован в соответствии с установленными нормами безопасности.

В Уфе местные жители наткнулись на мину среди металлолома
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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