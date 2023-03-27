В центре Уфы на остановке обнаружили противопехотную мину «Лепесток»

Это не далеко не первый случай подобных находок в столице. Около года назад, в мае 2022 мину нашли в груде металлолома, в пункте приема в Уфе. Как и в воскресном случае с остановкой спецслужбы направили информацию группе разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Башкирии, где уже выяснили, что мина была учебной.