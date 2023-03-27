В центре Уфы на остановке обнаружили противопехотную мину «Лепесток»

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Воскресным вечером 26 марта очевидцы заметили на остановке «ТСК Пушкинский» в самом центре Уфы странный предмет и заподозрили, что он может быть и взрывоопасен. О находке они уведомили экстренные службы, которые прибыли на место, однако к счастью ничья помощь кроме саперов Росгвардии не понадобилась. Однако на остановку прибыли и сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.
— Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет. Находка опасности не представляет, — сообщили Mkset в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.
Это не далеко не первый случай подобных находок в столице. Около года назад, в мае 2022 мину нашли в груде металлолома, в пункте приема в Уфе. Как и в воскресном случае с остановкой спецслужбы направили информацию группе разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Башкирии, где уже выяснили, что мина была учебной.
В августе минувшего года на собственном огороде в Уфимском районе садовод обнаружил подозрительный предмет и очень вовремя обратился в компетентные службы, ведь долгие десятилетия на его огороде была посеяна 107-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. К счастью потенциально опасный боевой снаряд был транспортирован и утилизирован в соответствии с установленными нормами безопасности.