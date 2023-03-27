В результате взрыва и пожара на шоколадной фабрике в Пенсильвании погибли семь челове

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как пишет газета “Известия” со ссылкой на полицию и местные власти, тела погибших были обнаружены под завалами, а остальные люди получили ранения.
Предполагается, что все погибшие являлись сотрудниками фабрики. В результате спасательной операции удалось спасти только одного человека.
Официальные лица заявили, что будет проведено расследование, чтобы установить официальную причину возгорания на шоколадной фабрике.