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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В результате взрыва и пожара на шоколадной фабрике в Пенсильвании погибли семь челове

27 марта 2023, 10:33
По последним данным, количество жертв взрыва и пожара на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания возросло до семи человек.

Как пишет газета “Известия” со ссылкой на полицию и местные власти, тела погибших были обнаружены под завалами, а остальные люди получили ранения.

Предполагается, что все погибшие являлись сотрудниками фабрики. В результате спасательной операции удалось спасти только одного человека.

Официальные лица заявили, что будет проведено расследование, чтобы установить официальную причину возгорания на шоколадной фабрике.

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