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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В начале апреля: Хабиров сделал важное заявление, касающееся мобилизованных

27 марта 2023, 09:26
Фото: 1MI

Хабиров назвал месяц, когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой в отпуска

Соответствующие поручения глава дал на оперативном совещании в правительстве, подчеркнув, что за организацию отвечает его администрация.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое состоялось сегодня, 27 марта, глава поднял вопрос и дал конкретные поручения по возвращению мобилизованных из республики мужчин в положенные им отпуска. Известно, что несколько сотен призванных осенью в рамках частичной мобилизации уже в начале апреля вернутся в Башкирию.

— Отвечает администрация главы. Продумайте отправку автобусов, чтобы вода там была, сопровождение, как на границе встречать. Они приезжают побыть с семьями, но, если возникают вопросы, надо решать. Надо хорошо встретить и потом проводить, — заявил глава и подчеркнул, что подобные вопросы должны быть технически выверены.

Немало запросов об отпусках для военнослужащих было в конце зимы. Тогда и начались первые отпуска и у добровольцев и у их семей возникла уйма вопросов о том, когда и их близкие приедут домой отдохнуть. Еще тогда сообщалось о том, что по словам Алика Камалетдинова, трансфер военнослужащих из зоны специальной военной операции и обратно организован на автобусах «Башавтотранс». Тогда же со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова Алик Камалетдинов сообщил о распоряжении главы о том, «чтобы парни добирались в комфортных условиях».

Советник главы Башкирии сделал важное заявление об отпуске участников СВО
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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