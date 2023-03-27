В начале апреля: Хабиров сделал важное заявление, касающееся мобилизованных

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое состоялось сегодня, 27 марта, глава поднял вопрос и дал конкретные поручения по возвращению мобилизованных из республики мужчин в положенные им отпуска. Известно, что несколько сотен призванных осенью в рамках частичной мобилизации уже в начале апреля вернутся в Башкирию.
— Отвечает администрация главы. Продумайте отправку автобусов, чтобы вода там была, сопровождение, как на границе встречать. Они приезжают побыть с семьями, но, если возникают вопросы, надо решать. Надо хорошо встретить и потом проводить, — заявил глава и подчеркнул, что подобные вопросы должны быть технически выверены.
Немало запросов об отпусках для военнослужащих было в конце зимы. Тогда и начались первые отпуска и у добровольцев и у их семей возникла уйма вопросов о том, когда и их близкие приедут домой отдохнуть. Еще тогда сообщалось о том, что по словам Алика Камалетдинова, трансфер военнослужащих из зоны специальной военной операции и обратно организован на автобусах «Башавтотранс». Тогда же со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова Алик Камалетдинов сообщил о распоряжении главы о том, «чтобы парни добирались в комфортных условиях».