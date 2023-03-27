В начале апреля: Хабиров сделал важное заявление, касающееся мобилизованных

Немало запросов об отпусках для военнослужащих было в конце зимы. Тогда и начались первые отпуска и у добровольцев и у их семей возникла уйма вопросов о том, когда и их близкие приедут домой отдохнуть. Еще тогда сообщалось о том, что по словам Алика Камалетдинова, трансфер военнослужащих из зоны специальной военной операции и обратно организован на автобусах «Башавтотранс». Тогда же со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова Алик Камалетдинов сообщил о распоряжении главы о том, «чтобы парни добирались в комфортных условиях».