В израильском аэропорту Бен-Гурион приостановили рейсы в связи с протестами

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Согласно данным издания «Гаарец», на данный момент лайнеры не вылетают и не приземляются в аэропорту.
Известно, что израильский лидер Ицхак Герцог выступил с обращением к властям, призвав к прекращению процесса принятия судебной реформы в государстве по причине протестов. Об этом пишет Russian.rt.com
Демонстранты считают, что новая правительственная законодательная инициатива будет способствовать ограничению власти Верховного суда в принятии базовых законов. По мнению протестующих, реформа даст возможность членам парламента оспаривать судебные решения, а правительство, в свою очередь, сможет контролировать назначение судей.