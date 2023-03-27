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Published Сегодня, 19:18

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Updated Сегодня, 19:19

В израильском аэропорту Бен-Гурион приостановили рейсы в связи с протестами

27 марта 2023, 19:18
Национальный профсоюз Израиля принял решение о закрытии воздушной гавани Бен-Гурион по причине протестов, направленных на прекращение процесса судебной реформы в государстве.

Согласно данным издания «Гаарец», на данный момент лайнеры не вылетают и не приземляются в аэропорту.

Известно, что израильский лидер Ицхак Герцог выступил с обращением к властям, призвав к прекращению процесса принятия судебной реформы в государстве по причине протестов. Об этом пишет Russian.rt.com

Демонстранты считают, что новая правительственная законодательная инициатива будет способствовать ограничению власти Верховного суда в принятии базовых законов. По мнению протестующих, реформа даст возможность членам парламента оспаривать судебные решения, а правительство, в свою очередь, сможет контролировать назначение судей.

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