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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В Башкирии ввели ограничение на дороге из-за подъема паводковых вод

27 марта 2023, 14:59
Фото: 1MI
Движение ограничено на автодороге Сибай - Туяляс.

В Баймакском районе с 27 марта закрыто движение автомобилей с 0 по 13 километр дороги местного значения Сибай - Туяляс Как сообщает глава ГИБДД Башкирии, ограничение вводится в связи с подъемом уровня паводковых вод. 

Напомним, что половодье в этом году начнется на неделю раньше срока. Старт ледоходу будет дан с большой вероятностью уже на этих выходных. В Башгидрометцентре называют т даты — с 1 по 4 апреля.

Половодье в Башкирии начнется на неделю раньше срока, паводок пойдет с 1 по 4 апреля
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#Элина Сайфранова
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