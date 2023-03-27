В Башкирии ввели ограничение на дороге из-за подъема паводковых вод

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Баймакском районе с 27 марта закрыто движение автомобилей с 0 по 13 километр дороги местного значения Сибай - Туяляс Как сообщает глава ГИБДД Башкирии, ограничение вводится в связи с подъемом уровня паводковых вод.
Напомним, что половодье в этом году начнется на неделю раньше срока. Старт ледоходу будет дан с большой вероятностью уже на этих выходных. В Башгидрометцентре называют т даты — с 1 по 4 апреля.