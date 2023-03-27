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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Башкирии подростки занимались непотребствами на камеру у подъезда жилого дома

27 марта 2023, 12:51
Фото: 1MI
За непотребным занятием их застали жильцы дома.

В Стерлитамаке подростки занимались непотребствами у подъезда многоквартирного дома, их действиями попали в обзор камер видеонаблюдения. После произошедшего, как сообщает «КП-Уфа», жильцы дома пожаловались на подростков в социальных сетях.

Камера зафиксировала, как двое парней подходят к дому и начинают плеваться, а после один из подростков закрывает объектив камеры пережеванной неизвестной субстанцией. А дальше подростки под громкий смех поспешили удалиться.

В социальных сетях жильцы дома опубликовали саму запись, а другие пользовали добавили, что за такие поступки нужно наказывать и подростков и их родителей.

#Элина Сайфранова
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