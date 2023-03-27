В Башкирии подростки занимались непотребствами на камеру у подъезда жилого дома

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Стерлитамаке подростки занимались непотребствами у подъезда многоквартирного дома, их действиями попали в обзор камер видеонаблюдения. После произошедшего, как сообщает «КП-Уфа», жильцы дома пожаловались на подростков в социальных сетях.
Камера зафиксировала, как двое парней подходят к дому и начинают плеваться, а после один из подростков закрывает объектив камеры пережеванной неизвестной субстанцией. А дальше подростки под громкий смех поспешили удалиться.
В социальных сетях жильцы дома опубликовали саму запись, а другие пользовали добавили, что за такие поступки нужно наказывать и подростков и их родителей.