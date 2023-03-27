Свыше 400 автобусов КАМАЗа появятся на маршрутах городов Московской области

Сообщается, что в 9 районах Подмосковья уже работают современные автобусы НЕФАЗ-5299-40-52, поставленные ПАО “КАМАЗ”. Эти автобусы могут перевозить 105 пассажиров (мест для сидения – 29). Они оснащены кондиционерами, пятью отопителями, видеокамерами, электронными маршрутоуказателями и устройствами для бесконтактной оплаты проезда. Также автобусы приспособлены для посадки лиц с ограниченными физическими возможностями. Они окрашены в традиционные для маршрутного транспорта Подмосковья цвета.