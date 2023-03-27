Свыше 400 автобусов КАМАЗа появятся на маршрутах городов Московской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В январе 2023 года компания «КАМАЗ» выиграла два аукциона на поставку автобусов для АО «Мострансавто» - крупнейшего пассажироперевозчика Подмосковья. Были подписаны договоры о поставке 80 городских автобусов и 329 для работы на пригородных маршрутах, пишет riamo.ru.
Сообщается, что в 9 районах Подмосковья уже работают современные автобусы НЕФАЗ-5299-40-52, поставленные ПАО “КАМАЗ”. Эти автобусы могут перевозить 105 пассажиров (мест для сидения – 29). Они оснащены кондиционерами, пятью отопителями, видеокамерами, электронными маршрутоуказателями и устройствами для бесконтактной оплаты проезда. Также автобусы приспособлены для посадки лиц с ограниченными физическими возможностями. Они окрашены в традиционные для маршрутного транспорта Подмосковья цвета.
По словам директора по пассажирскому транспорту ПАО “КАМАЗ” Самата Саттарова, подписанные с администрацией Подмосковья договоры позволяют компании выйти на высококонкурентный транспортный рынок этого региона. Также он выразил надежду, что жителям Московской области понравятся новые автобусы.
Напомним, первые рестайлинговые НЕФАЗы показали на Международной выставке BW Expo-2022. Машины комплектуются АКПП, передняя подвеска у них независимая. Безопасность обеспечивается стальным каркасом, при этом боковые панели сделаны из композитных материалов.
По статистическим данным, ежедневно общественный транспорт Подмосковья перевозит 2 млн пассажиров. Это высокая нагрузка, требующая применения современной техники, а также регулярного обновления парка.