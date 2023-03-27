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Published Сегодня, 19:14

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Updated Сегодня, 19:16

Судебное производство о дискредитации армии в отношении Максима Покровского закрыли

27 марта 2023, 19:14
Хорошевский столичный суд по причине истечения сроков давности остановил дело, открытое в отношении Максима Покровского, лидера группы «Ногу свело!».

Музыкант проходил по делу в качестве обвиняемого по статье о дискредитации российских Вооруженных сил. Данные предоставило РИА Новости.

Известно, что сумма штрафа, который грозил Покровскому, могла составить от 30 до 50 тыс. рублей. Об этом пишет Russian.rt.com.

В конце минувшего года Верховный суд Башкортостана оставил без изменений решение о присуждении штрафа Юрию Шевчуку, лидеру группы «ДДТ», обвиненному в аналогичном нарушении.

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