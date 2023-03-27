Судебное производство о дискредитации армии в отношении Максима Покровского закрыли

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Музыкант проходил по делу в качестве обвиняемого по статье о дискредитации российских Вооруженных сил. Данные предоставило РИА Новости.
Известно, что сумма штрафа, который грозил Покровскому, могла составить от 30 до 50 тыс. рублей. Об этом пишет Russian.rt.com.
В конце минувшего года Верховный суд Башкортостана оставил без изменений решение о присуждении штрафа Юрию Шевчуку, лидеру группы «ДДТ», обвиненному в аналогичном нарушении.