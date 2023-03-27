Советовавший горожанам «заткнуться» мэр Агидели Фанис Гильванов ушел на повышение

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Бывший мэр Агидели Фанис Гильванов возглавил Совет муниципальных образований республики. Об этом в ходе оперативного совещания в Правительстве республики сообщил Радий Хабиров.
О своем уходе с должности главы администрации Агидели Фанис Гильванов заявил 20 марта. Исполняющим обязанности мэра Агидели 22 марта решением городского соевета был назначен Денис Ирназаров. Примечательно, что многие жители города отказывались принимать уход Гильванова. В социальных сетях была запущена петиция против отставки сити-менеджера.
Широкую известность Гильванов получил после того, как вмешался в дискуссию пользователей соцсетей под постом о сборе жестяных банок для мобилизованных. В частности, мэр города посоветовал «заткнуться» тем, кто критиковал сбор гуманитарной помощи.
Позднее Гильванов прокомментировал свои высказывания в беседе с корреспондентом Mkset. Как пояснил мэр, тот самый комментарий он оставлял не как чиновник, а как частное лицо. Мэр уверен, что будь это комментарий рядового жителя города, то остался бы он никем не замеченным. Отметим, что высказывания Гильванова вызвали большой резонанс в соцсетях.
Примечательно, что в Башкирии продолжает действовать тенденция, когда после противоречивых высказываний чиновники уходят на повышение. Так, ранее бывший мэр Сибая Рустем Афзалов занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии. Незадолго до этого Афзалов раскритиковал граждан за очередную протестную акцию. При этом организатора он назвал «козлом» и «экскрементом» (при этом, мэр, вероятно, оговорился и имел в виду «экстремиста»).
Неоднозначными высказываниями в соцсетях прославился также и министр ЖКХ республики Алан Марзаев. Так, в феврале прошлого года чиновник вступил в дискуссию с общественным деятелем, критиковавшим качество уборки в городе. В частности, ходе диспута Марзаев сравнил оппонента с собакой, лающей на реку.
Пожалуй, самым скандальным было высказывание экс-главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Летом 2020 года во время защиты шихана Куштау в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Абдрахманова, принимал участие в разгоне протестующих, тогда из его уст и прозвучало нецензурное выражение. Позднее сам госслужащий заявлял, что это был не он, а лишь похожий на него человек.
Спустя время в жители Ишимбая выступили против главы района и потребовали его отставки, а по истечению его полномочий обратились к Радию Хабирову не допустить его следующие выборы. Однако Азамат Абдрахманов по итогу голосования районных депутатов был избран на новый срок. А позднее, в ноябре 2021 года, чиновник получил повышение — его назначили руководителем аппарата правительства Башкирии.