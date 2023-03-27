Советовавший горожанам «заткнуться» мэр Агидели Фанис Гильванов ушел на повышение

Пожалуй, самым скандальным было высказывание экс-главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Летом 2020 года во время защиты шихана Куштау в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Абдрахманова, принимал участие в разгоне протестующих, тогда из его уст и прозвучало нецензурное выражение. Позднее сам госслужащий заявлял, что это был не он, а лишь похожий на него человек.