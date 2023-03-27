«Русагротранс» заявил о снижении цены на перевозку зерна в черноморские порты

Он также подчеркнул, что «Русагротранс» предлагает дифференцированный подход к ценообразованию в направлениях портов Азово-Черноморского бассейна при отгрузках повагонными, групповыми и маршрутными отправками. Также, по словам представителя компании, сегодня маршрутизация — это единственный инструмент для обеспечения нормативного срока доставки груза.