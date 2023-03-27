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«Русагротранс» заявил о снижении цены на перевозку зерна в черноморские порты

27 марта 2023, 14:47
Фото: pxhere
«Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг») планирует со второго квартала 2023 года на 15% снизить тариф на маршрутную перевозку зерна в порты Азово-Черноморского бассейна.

Как заявил представитель компании, установление новых тарифов не подразумевает увеличения издержек со стороны грузоотправителей, а направлены на реализацию планов по вывозу рекордного объема зерновых на экспорт, пишет 1prime.ru.

Он также подчеркнул, что «Русагротранс» предлагает дифференцированный подход к ценообразованию в направлениях портов Азово-Черноморского бассейна при отгрузках повагонными, групповыми и маршрутными отправками. Также, по словам представителя компании, сегодня маршрутизация — это единственный инструмент для обеспечения нормативного срока доставки груза.

В компании отметили, что предложили клиентам заключить сервисные соглашения, которые гарантируют определенные объемы перевозок и их фиксированную стоимость на сезон ниже уровня аналогичных перевозок на спотовом рынке.

По словам представителей «Русагротранса», тарифная политика компании зависит от утвержденных тарифов АО «РЖД», инфляционных и операционных издержек. Так, в этом году плата за инфраструктуру РЖД, составляющая более 50% стоимости перевозок, выросла на 22%, а общая инфляция — на 11,9%.

«Расходы на ремонт и содержание за последний год увеличились почти в два раза, стоимость приобретения нового вагонного парка — на четверть», — заявил представитель компании.

Стоит также отметить, что в текущем году серьезно усложнилась ситуация с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. Рост по некоторым направлениям превышает полтора раза, в том числе из-за увеличения простоев вагонов под погрузкой у клиентов.

В компании заявили, что относятся с понимаем к тому, насколько важно обеспечивать перевозки аграрных грузов, особенно в текущем высоком сезоне. Поэтому там выразили готовность найти компромисс в вопросах тарифообразования.

Вместе с этим Союз экспортеров зерна на фоне роста транспортных издержек и дефицита вагонов-хопперов для перевозки зерна готовит консолидированную заявку на покупку подвижного состава в 2023–2025 годах.

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