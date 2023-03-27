«Реал» не планирует серьезного усиления состава для следующего сезона

Posted Сегодня, 20:31
Published Сегодня, 20:31
Modified Сегодня, 20:33
Updated Сегодня, 20:33
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ, сам итальянский специалист заявил, что хотел бы завершить тренерскую карьеру в Мадриде.
«Я хочу продолжить работу в «Реале». Я счастлив здесь. Уже много раз говорил, что остался бы в Мадриде до конца жизни», - цитирует источник Анчелотти, чей контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Ассоциации футбола Бразилии заинтересованы в работе с Анчелотти.