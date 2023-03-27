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Posted Сегодня, 20:31

Published Сегодня, 20:31

Modified Сегодня, 20:33

Updated Сегодня, 20:33

«Реал» не планирует серьезного усиления состава для следующего сезона

27 марта 2023, 20:31
Мадридский «Реал» не собирается предпринимать активные действия во время летнего трансферного окна, а также рассчитывает оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ, сам итальянский специалист заявил, что хотел бы завершить тренерскую карьеру в Мадриде.

«Я хочу продолжить работу в «Реале». Я счастлив здесь. Уже много раз говорил, что остался бы в Мадриде до конца жизни», - цитирует источник Анчелотти, чей контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Ассоциации футбола Бразилии заинтересованы в работе с Анчелотти.



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