«Я вас сейчас разнесу»: Хабиров пришел в ярость после жалоб жителей Башкирии

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Сезонная проблема с ямочным ремонтом дорог сегодня, 27 марта буквально взорвала оперативное совещание в правительстве Башкирии.
— Дорожный час сегодня у нас? Пригласите из города ответственных за ямы. Пригласите «Башкиравтодор», пока не очень рад я вашей работе, — начал глава достаточно спокойно, однако продлилось спокойствие недолго.
Доклад и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановой не успел начаться и прервался пылкой речью главы.
— Почему я не рад вашей работе? Я долбил вас всю прошлую неделю. Вас лично, вашего замечательного зампремьер-министра Алана Марзаева. Его ругать сегодня не будем, он в Москве, важные вопросы там решаются по Южному обходу. У вас один аргумент был — асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно. Это был единственный аргумент, почему вы массово не выходите на это. Существует масса техники, которая позволяет на месте разогревать смесь для ямочного ремонта и делает его. Вы встали в такую защиту, вы что думаете я прощу вас? , — вопрошал Хабиров.
Радий Хабиров сообщил, что Елена Анатольевна (имея ввиду Прочаковскую и ее доклад о жалобах в соцсетях) поскромничала в докладе в правительстве, но главе доложила подробно о ситуации с ямами.
— Я сегодня разнесу вас, понятно? Готовьтесь. Получите по полной программе. Что вы там встали, асфальтовые заводы. Я Марзаеву говорю — включайте к чертовой матери асфальтовые заводы, мне говорят, что это неправильно и нелогично. Почему тогда другую технику не посмотрели, которая могла бы делать ямочный ремонт, — рассвирепел Радий Хабиров, но все-таки позволил Головановой продолжить доклад.