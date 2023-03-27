Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии выросла в 2022 году на 3,52 года

Примечательно, что среди субъектов ПФО по увеличению продолжительности жизни населения Башкирия оказалась на третьем месте. Показатель оказался выше в Саратовской области (на 3,79 года до 72,87 года) и Татарстане (на 3,65 года до 74,93 года).