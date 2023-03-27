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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии выросла в 2022 году на 3,52 года

27 марта 2023, 07:01
Фото: 1MI
По предварительным данным Росстата, продолжительность жизни граждан республики в 2022 году составила 73,01 года

Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии по итогам 2022 года возросла 73,01 года. Примечательно, что в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни среди граждан республики составляла 69,49 года. Данные следуют из статистики, опубликованной ранее Росстатом.

Согласно данным статистики за 2021 год ожидаемая продолжительность жизни граждан республики составляла 69,49 года. Таким образом, за год показатель вырос на +3,52 года.

Примечательно, что среди субъектов ПФО по увеличению продолжительности жизни населения Башкирия оказалась на третьем месте. Показатель оказался выше в Саратовской области (на 3,79 года до 72,87 года) и Татарстане (на 3,65 года до 74,93 года).

Напомним, ранее Росстат публиковал данные по рождаемости, смертности и естественном приросте населения среди российских регионов за 2022 год. Так, убыль населения в Башкортостане в 2022 году составила -11 355 человек, в Татарстане -7425.

 

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#Азамат Нухов#Общество
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