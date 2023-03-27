Объем закупок малого объема у МСП за 2022 год достиг 375 млрд рублей

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По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, повышенный интерес к закупкам малого объема у представителей малого и особенно микробизнеса связан с минимальным количеством требований к их участникам и отсутствием бюрократии. Такие условия позволяют брать на себя роль поставщиков даже предпринимателям-новичкам и самозанятым. Для удобства Корпорация МСП решила агрегировать закупки крупных и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. После запуска платформы уже было заключено свыше 2800 договоров почти на 4,1 миллиарда рублей. Исаевич считает, что запущенная Корпорацией МСП платформа теперь является новым рынком сбыта товаров и услуг малого и среднего предпринимательства.
По данным ИНТЕРФАКС, наибольшим спросом сервис сейчас пользуется у бизнесменов, занятых в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного ПО (5,2%), а также у организаций, ведущих деятельность в сфере архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).
Согласно действующим законам компании с государственным участием должны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Такие условия обязаны соблюдать все госкомпании, количество которых в стране достигает 20 тысяч. Контроль за выполнением такой квоты будет осуществлять Корпорация МСП при поддержке регионов.
Стоит напомнить, что сервис «Витрина закупок малого объема» начал функционировать на цифровой платформе МСП.РФ весной прошлого года. Платформа же заработала в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого был назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. В разработке сервиса принимали участие крупные заказчики и электронные торговые площадки.