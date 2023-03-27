Объем закупок малого объема у МСП за 2022 год достиг 375 млрд рублей

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, повышенный интерес к закупкам малого объема у представителей малого и особенно микробизнеса связан с минимальным количеством требований к их участникам и отсутствием бюрократии. Такие условия позволяют брать на себя роль поставщиков даже предпринимателям-новичкам и самозанятым. Для удобства Корпорация МСП решила агрегировать закупки крупных и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. После запуска платформы уже было заключено свыше 2800 договоров почти на 4,1 миллиарда рублей. Исаевич считает, что запущенная Корпорацией МСП платформа теперь является новым рынком сбыта товаров и услуг малого и среднего предпринимательства.