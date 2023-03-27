На "День медведя" в Ярославле собралось рекордное число гостей

Сотрудники туристического комплекса "Алеша Попович Двор" рассказали, что в этом году фестиваль стал масштабным не только по представленным видам медведей, но и по количеству гостей. Программа праздника создавалась максимально познавательной и для детей, и для взрослых. Она состояла из разнообразных активностей, поэтому каждый участник смог найти для себя медведя по душе.