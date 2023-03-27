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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

На "День медведя" в Ярославле собралось рекордное число гостей

27 марта 2023, 15:24
Фото: npgr.su
В Ярославле состоялся семейный фестиваль «День медведя». На празднике побывали свыше тысячи россиян.

Точкой притяжения гостей города и ярославцев стал памятник бронзовому медведю на камне. Здесь зрители увидели театрализованное представление, в котором приняли участие богатырь из Ростова Алеша Попович и его жена Любава, а также маскоты городских клубов "Локомотив" и "Шинник", пишет yarnews.

Ярославским музеем медведя "Кутюр-шоу "Медвежий угол" был подготовлен костюм мишки, выполненный в стиле русского скомороха. Персонажи сказок вначале будили медведя от зимней спячки, затем причесывали, чистили ему зубы и угощали медом.

Участникам фестиваля предложили пройтись по медвежьей тропе. На территории туристического комплекса "Алеша Попович Двор" участников мероприятия ждали мастер-классы, квесты и викторины. За проход по медвежьим следам участникам праздника предоставлялись жетоны. Их можно было обменять на подарки и призы, подготовленные организаторами и спонсорами фестиваля.

На фестивале собралось большое число разнообразных медведей. Косолапых лепили, рисовали, водили с ними хороводы. Гости праздника с удовольствием надевали медвежьи маски.

Сотрудники туристического комплекса "Алеша Попович Двор" рассказали, что в этом году фестиваль стал масштабным не только по представленным видам медведей, но и по количеству гостей. Программа праздника создавалась максимально познавательной и для детей, и для взрослых. Она состояла из разнообразных активностей, поэтому каждый участник смог найти для себя медведя по душе.

Организаторы пообещали, что в будущем году пригласят на фестиваль медведей из других регионов страны, чтобы фестиваль получил всероссийский статус.

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