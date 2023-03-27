На "День медведя" в Ярославле собралось рекордное число гостей

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Точкой притяжения гостей города и ярославцев стал памятник бронзовому медведю на камне. Здесь зрители увидели театрализованное представление, в котором приняли участие богатырь из Ростова Алеша Попович и его жена Любава, а также маскоты городских клубов "Локомотив" и "Шинник", пишет yarnews.
Ярославским музеем медведя "Кутюр-шоу "Медвежий угол" был подготовлен костюм мишки, выполненный в стиле русского скомороха. Персонажи сказок вначале будили медведя от зимней спячки, затем причесывали, чистили ему зубы и угощали медом.
Участникам фестиваля предложили пройтись по медвежьей тропе. На территории туристического комплекса "Алеша Попович Двор" участников мероприятия ждали мастер-классы, квесты и викторины. За проход по медвежьим следам участникам праздника предоставлялись жетоны. Их можно было обменять на подарки и призы, подготовленные организаторами и спонсорами фестиваля.
На фестивале собралось большое число разнообразных медведей. Косолапых лепили, рисовали, водили с ними хороводы. Гости праздника с удовольствием надевали медвежьи маски.
Сотрудники туристического комплекса "Алеша Попович Двор" рассказали, что в этом году фестиваль стал масштабным не только по представленным видам медведей, но и по количеству гостей. Программа праздника создавалась максимально познавательной и для детей, и для взрослых. Она состояла из разнообразных активностей, поэтому каждый участник смог найти для себя медведя по душе.
Организаторы пообещали, что в будущем году пригласят на фестиваль медведей из других регионов страны, чтобы фестиваль получил всероссийский статус.