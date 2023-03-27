Кто выиграет Лигу Конференций в этом сезоне

В «спину» дуэту лидеров «дышит» четверка преследователей в лице итальянцев Фиорентины и Лацио, голландского АЗ Алкмар и французской Ниццы. Шансы этих команд на потенциальную победу букмекеры оценили в 10-15%. Конечно же, Фиорентина и Лацио имеют чуть более высокие шансы, причем, на первый взгляд, они ничуть не меньше, чем у Вильярреала и тем более, у Вест Хэма. Лацио сейчас идет на третьем месте в Серии А, Фиорентина находится в середине таблицы. Скорее всего, именно это обстоятельство объясняет тот факт, что специалисты Фиорентину поставили чуть выше Лацио. Как и в случае с Вест Хэмом, если перед Сарри встанет выбор между медалями Серии А и Лигой Конференций, скорее всего, акцент будет сделан на решение первой задачи.