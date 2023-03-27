Кто выиграет Лигу Конференций в этом сезоне

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
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В сезоне 22/23 Рома уже не сможет повторить свой успех, поскольку выступает в другом еврокубковом турнире – Лиге Европы. Поэтому, лигу Конференций выиграет какая-то другая команда. Специалисты портала Superbets поделились своим прогнозом на победителя лиги Конференций. Кому же из 16 команд специалисты прочат успех в этом сезоне?
Наивысшие шансы на победу в этой лиге Конференций букмекеры отвели испанскому Вильярреалу и английскому Вест Хэму. Шансы этих команд оцениваются примерно в 20%. Но, если с Вильярреалом можно согласиться, команда в Ла Лиге идет на шестой строчке, находится в привычной для себя форме, и ведет борьбу за зону еврокубков, то с «молотобойцами» ситуация совсем иная. В этом сезоне команда Мойеса ведет борьбу за выживание, находится внизу турнирной таблицы, а накануне первых матчей 1/8 финала с треском проиграла Брайтону 0:4. Поэтому, если предположить, какому из турниров Мойес отдаст предпочтение, его выбор очевиден, конечно же, это будет АПЛ, ведь игра в высшем дивизионе Англии приносит команде большую финансовую прибыль от продаж прав на трансляции матчей.
В «спину» дуэту лидеров «дышит» четверка преследователей в лице итальянцев Фиорентины и Лацио, голландского АЗ Алкмар и французской Ниццы. Шансы этих команд на потенциальную победу букмекеры оценили в 10-15%. Конечно же, Фиорентина и Лацио имеют чуть более высокие шансы, причем, на первый взгляд, они ничуть не меньше, чем у Вильярреала и тем более, у Вест Хэма. Лацио сейчас идет на третьем месте в Серии А, Фиорентина находится в середине таблицы. Скорее всего, именно это обстоятельство объясняет тот факт, что специалисты Фиорентину поставили чуть выше Лацио. Как и в случае с Вест Хэмом, если перед Сарри встанет выбор между медалями Серии А и Лигой Конференций, скорее всего, акцент будет сделан на решение первой задачи.
Но, тут еще надо учитывать еще то обстоятельство, что на момент написания данного материала Лацио и АЗ Алкмар уже провели свой первый мачт, который прошел не в четверг, как обычно, а двумя днями ранее. Римляне проиграли голландцам 1:2, несмотря на большое преимущество и первый забитый гол. Ответная игра в Нидерландах для Лацио будет очень непростой, и шансы на проход в этой паре чуть выше у голландцев.
На роль «темных лошадок» (команд, которые могут преподнести сюрприз) букмекеры поставили турецкий Истанбул Бешекшахир и швейцарский Базель. Шансы этих двух команд оцениваются примерно в 5%. Безусловно, обе эти команды являются «крепкими орешками», и в таком турнире, как лига Конференций имеют определенные шансы на успех, если немножко повезет.
Вторая восьмерка команд в рейтинге выглядит следующим образом: Андерлехт, Гент, Шериф, АЕК, Юргорден, Сивасспор, Лех, Слован Братислава. Шансы этих команд специалисты оценили в 2-3%.
Если сравнивать с аналогичными рейтингами команд в Лиге чемпионов и лиге Европы, можно отметить, что в Лиге Конференций нет явных аутсайдеров и явных фаворитов. Поэтому, угадать победителя Лиги конференций сложнее, чем лиги чемпионов или лиги Европы. Это дает некоторые преимущества для опытных игроков, которые специализируются на долгосрочных прогнозах.