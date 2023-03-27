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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Как отдохнуть в Уфе на майские праздники

27 марта 2023, 07:42
Фото: 1MI
Как отдохнуть в Уфе на майские праздники
В Башкортостане одни из самых красивых пейзажей и природных уголков в России. Где лучшие места для семейного отдыха на майские праздники-2023 в Уфе и Башкирии — выясняем в нашей статье.

Лучшие места в Уфе для отдыха на природе

В Уфе и окрестностях множество уголков природы, лесопарковых зон и скверов для отдыха на майские праздники.

Среди лучших локаций для прогулок на майские праздники парк отдыха «Лукоморье» в Михайловке, парк культуры и отдыха им. И. Якутова, ботанический сад, парк Победы, сад культуры и отдыха им. Салавата Юлаева, Непейцевский дендропарк, Демский парк.

Экокомплекс «Лель»

Всего в пяти минутах езды от центра Уфы на берегу реки Демы расположен экокомплекс для отдыха на природе. Уютные террасы и домики с мангалом, русская баня, живописная речка и чистый воздух с ароматом хвои — привлекают сюда уфимцев на майские праздники.

Гостевые дома с банями можно снять на несколько дней, а летние террасы и сьюты на берегу реки можно арендовать на день.

Голубое озеро

Живописное место всего в получасе езды от Уфы — Голубое озеро — идеально подходит для майских пикников и прогулок по свежему воздуху. Сюда приезжают на отдых, чтобы насладиться тишиной и яркими весенними пейзажами.

Поездку на Голубое озеро на майские праздники можно совместить с экскурсией в пещеру Улу-Тау, которая находится неподалеку. Карстовая пещера, по легенде, когда-то служила укрытием Емельяну Пугачеву и Салавату Юлаеву.

Лесопарк имени лесоводов Башкирии

Любимый парк для прогулок и пикников уфимцев в майские праздники — лесопарк имени лесоводов Башкирии. На территории лесопарковой зоны есть места для отдыха с мангалами и столиками, оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки, детский городок и спортивные площадки.

Кроме того, на майские праздники в парке работают мини-зоопарк и музей леса.

Лучшие места в Уфе для отдыха на природе
Фото: 1MI

Куда поехать на 2-3-дневный отдых на автомобиле в Башкирии

Уникальная природа Башкортостана с непроходимыми лесами, величественными горами, чистейшими озерами и реками располагает отправиться на майские праздники-2023 в вояж по просторам региона.

Можно посетить на майские праздники-2023 многочисленные пещеры в природном парке «Мурадымовское ущелье», найти уединение в живописных лесах у озера Талкас, отдохнуть на берегу озера Кандрыкуль, полетать на воздушном шаре над этнопарком «Янган-Тау».

Геопарк «Торатау»

Знаменитое место силы Башкирии — шиханы Торатау, Куштау и Юрактау — находятся в географическом центре республики. Границы геопарка начинаются в двух часах езды на автомобиле от Уфы.

Отдых в экопарке Торатау на майские праздники-2023 — это не только пешие и конные экскурсии, но и другие развлечения для туристов. Здесь можно отдохнуть в настоящей башкирской стоянке с юртами, полетать на параплане, пострелять из лука, посетить страусиную ферму.

Музейно-экскурсионный комплекс «Шульган-Таш»

На несколько дней на майские праздники в 2023 году стоит поехать в окрестности пещеры Шульган-Таш, которая находится примерно в 400 км от Уфы. Посмотреть на наскальные рисунки, возраст которых оценивается в десятки тысяч лет, в знаменитой пещере приезжают каждый год путешественники со всей России.

Отдых на майские праздники-2023 в заповеднике стоит запланировать на 2-3 дня, чтобы не только насладиться местной природой, но и осмотреть новый музей и этнографический комплекс.

Павловское водохранилище

Мини-отпуск на майские праздники в 2023 году можно провести на турбазах Павловского водохранилища в 170 км от Уфы. Отдых на берегу реки Караидели в окружении гор, поросших соснами и лиственницами, понравится и взрослым, и детям.

Здесь можно отдыхать дикарем или разместиться в комфортабельных базах отдыха. К услугам туристов — прокат лодок, катание на катерах, экскурсии по местным достопримечательностям.

Куда поехать на 2-3-дневный отдых на автомобиле в Башкирии
Фото: 1MI

Куда сходить на майские праздники в Уфе с детьми

Для детей на майские праздники в Уфе традиционно проводится множество мероприятий — в городских парках в начале мая начинают работать аттракционы, на детские представления приглашают Уфимский цирк и кукольный театр.

«Гамми-парк»

Веревочные парки «Гамми» оборудованы в парке им. Якутова и на проспекте Октября. Помимо веревочных трасс и батутов здесь есть дополнительные развлечения для детей на майские праздники.

В парке им. Якутова можно покататься с ребенком на катамаране, посетить «Динопарк», покататься на самой длинной в городе детской железной дороге. Возле проспекта Октября на майские праздники круглосуточно функционирует 48-метровое колесо обозрения.

Парк «Волшебный мир»

Самый большой парк в Уфе для детского отдыха под открытым небом — «Волшебный мир». Это большая зона аттракционов и развлечений для детей, раскинувшаяся почти на пяти гектарах.

На майские праздники-2023 здесь работает более двух десятков аттракционов на любой возраст: американские горки, батуты, карусели, квадроциклы, замок привидений, детское колесо обозрения и многие другие.

Уфимский аквапарк

Окунуться на майские праздники в атмосферу тропического лета предлагает Уфимский аквапарк. Он стилизован под времена юрского периода — лианы, пещеры, динозавры, тропические реки и водопады.

Здесь есть развлечения для всей семьи: неглубокие бассейны для малышей, экстремальные горки, релакс-бассейны, сауна и хаммам, волновой бассейн, уютные кафе, стилизованные под древние цивилизации.

Куда сходить на майские праздники в Уфе с детьми
Фото: 1MI
#Башкортостан#Майские праздники#1 Мая#9 Мая#Уфа
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