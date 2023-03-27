На несколько дней на майские праздники в 2023 году стоит поехать в окрестности пещеры Шульган-Таш, которая находится примерно в 400 км от Уфы. Посмотреть на наскальные рисунки, возраст которых оценивается в десятки тысяч лет, в знаменитой пещере приезжают каждый год путешественники со всей России.