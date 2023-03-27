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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

График отключений горячей и холодной воды во всех районах Уфы до конца марта

27 марта 2023, 06:06
Фото: 1MI
Временные неудобства предстоят жителям Демского, Калининского и Кировского районов.

Начавшаяся неделя с 27 марта по 2 апреля не обойдется без плановых отключений горячей и холодной воды. Отключений запланировано несколько и первое уже завтра, 28 марта на весь день, с 10 до 20 часов, произойдет в Кировском районе по адресам ул. Худайбердина, 2 и 4, ул. Чернышевского, 122, 122/1, 122/2. Также без воды останется детский сад № 20

29 марта почти на сутки, а именно на 23 часа без горячей и холодной воды останутся жители Демского района, причем как жители многоквартирных домов, так и проживающие в СНТ, полный список домов, которые останутся без воды на целый день размещен на сайте ГУП «Уфаводоканал».

30 марта без воды останутся жители четырех домов в Калининском районе, это дома по улице Мелеузовской под номерами 25,27,29, 31. Холодной воды в этих домах не будет с 10 до 22 часов.

В этот же день 30 марта без холодной и горячей воды останется и немало домов в Кировском районе. Почти на сутки, с 10 утра 30 марта до 9 утра 31 марта. Полный список домов, в которые вошел также Центр Детского и диетического питания, управление ФСИН, НИИ Глазных болезней и еще множество административных и жилых зданий, размещен здесь.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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