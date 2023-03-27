График отключений горячей и холодной воды во всех районах Уфы до конца марта

В этот же день 30 марта без холодной и горячей воды останется и немало домов в Кировском районе. Почти на сутки, с 10 утра 30 марта до 9 утра 31 марта. Полный список домов, в которые вошел также Центр Детского и диетического питания, управление ФСИН, НИИ Глазных болезней и еще множество административных и жилых зданий, размещен здесь.