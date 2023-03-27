Экстрадиция из других стран в РФ набирает обороты

Укрывать у себя преступников Таиланд также не спил, учитывая что соглашения между странами тогда еще не было. В частности, в феврале 2023 года из Таиланда экстрадировали в Россию Игоря Гужина, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году. В том же месяце Бангкокский суд Таиланда одобрил запрос США об экстрадиции российского хакера Дмитрия Украинского, его обвиняют в хищении 28,5 млн долларов с банковских карт американцев. Но ранее этот же суд одобрил экстрадицию Дмитрия Украинского и в Россию. Такого прецедента в судебной практике Таиланда ещё не было, и куда отправится хакер — не известно. Но у США с Таиландом давно есть соглашение об экстрадиции.