Экстрадиция из других стран в РФ набирает обороты

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За январь 2023 года Таиланд принял более 200 тысяч россиян, что в 8,5 раза больше чем за январь 2021 года. Сообщают «Новые известия» со ссылкой на данные АТОР. Кроме того, за первые 10 месяцев 2022 года поток наших соотечественников в Королевство Таиланд был меньше: 147 тысяч человек.
«Новые известия» полагают, что ситуацию кардинально изменило открытие прямого авиасообщения с с Бангкоком и Пхукетом из Москвы, Новосибирска, Владивостока. Кто-то выбирает Таиланд для отдыха на 1-2 недели или «на зимовку», кто-то же пытается избежать мобилизации или скрывается от правоохранителей. Для двух последний категорий граждан новости об экстрадиции могли повысить чувство тревоги.
Экстрадиция — это не обязанность, а право и добрая воля государства, которое подписало соглашение. Процесс следующий: страна-обвинитель направляет запрос на экстрадицию, правоохранительные органы государства, где скрывается подозреваемый, проводят задержание гражданина, а дальше все «за» и «против» экстрадиции взвешивает суд. Потому добиться экстрадиции без весомых доказательств совершения преступления бывает непросто.
Особые отношения в этом плане сложились у России с США. Так, первое соглашение о выдаче «лиц, виновных в покушении на жизнь правителя» Сенат США утвердил ещё в 1893 году, однако вмешалась политика.
Например, СССР трижды направлял запрос на экстрадицию Карла Линнаса, который заочно был осужден за создание нацистского лагеря смерти в Германии. По началу выдачи Линнаса помешало его американское гражданство, однако в 1982 году он был его лишен за ложь при въезде в США. Тем не менее, выдавать американская сторона Карла Линнаса отказалась из-за опасений, что в СССР его подвергнут «жестокому и необычному» наказанию. И лишь после решения Верховного суда США экстрадиция состоялась.
В 2018 году удалось доставить из Америки в Москву россиянина, который обвинялся в покушении на убийство. Разовый случай лишь подтверждает правило: власти США предпочитают судить преступников у себя по своим законам. В 2022 году пример с американцев стали брать европейские страны.
Уже после начала СВО, в марте 22-го года, Великобритания приостановила экстрадицию в Россию. Тогда суд решил, что официальные заявления об условиях содержания в российских тюрьмах — неадекватные или недостоверные. Несоблюдение прав обвиняемых стало главной причиной для отказа в экстрадиции. До конца 2022 года Прокуратура России получила 56 отказов в экстрадиции от Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Чехии и других стран.
Примечательно, что до начала специальной военное операции права преступников в России западные страны так не интересовало. Мнение на этот счет менялось стремительно. Например, в 2016 году Красноярский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Михаила Голикова за совершение убийства, вымогательство и кражу. В 2021 году лишение свободы ему заменили на принудительные работы, и тогда он сбежал за границу. В декабре 2021 года Окружной суд Дюссельдорфа принял решение об экстрадиции, но уже в марте 2022 года МИД Германии признал выдачу невозможной.
Далее, Италия признала политическим преследованием гражданина Украины — основателя Польского театра в Москве Евгения Лавренчука, в России его обвиняли за мошенничество в особо крупном размере. В том же марте 22-го уже Пражский суд отказался экстрадировать гражданина Сергеева, осуждённого в России за кражу в особо крупном размере, совершённую организованной группой просто потому, что «изменились обстоятельств после вторжения России на Украину». Хотят — экстрадируют, не хотят — не экстрадируют. И никакое соглашение это не изменит.
Как уже стало понятно, волна отказов в экстрадиции пришлась на весну 2022 года. Например, из 56 отказов, которые Генпрокуратура получила за весь год, 43 отказа пришли с марта по май. Однако по итогам всего года 166 запросов получили положительный ответ, что больше показателей 2021 года, когда России выдали 153 преступника.
Уже в сентябре власти Чехии выдали России жителя Новосибирска Юрия Мотри, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Из Румынии в Россию также в сентябре экстрадировали гражданина Азербайджана Гисмата Алиева, обвиняемого в изнасиловании.
Укрывать у себя преступников Таиланд также не спил, учитывая что соглашения между странами тогда еще не было. В частности, в феврале 2023 года из Таиланда экстрадировали в Россию Игоря Гужина, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году. В том же месяце Бангкокский суд Таиланда одобрил запрос США об экстрадиции российского хакера Дмитрия Украинского, его обвиняют в хищении 28,5 млн долларов с банковских карт американцев. Но ранее этот же суд одобрил экстрадицию Дмитрия Украинского и в Россию. Такого прецедента в судебной практике Таиланда ещё не было, и куда отправится хакер — не известно. Но у США с Таиландом давно есть соглашение об экстрадиции.
Таким образом, соглашение об экстрадиции — не гарантия безопасности для беглецов. Решает это суд и воля политиков. Показательный пример — случай с основателем «WiKi Leaks» Джулианом Ассанжем. В 2012 году он получил убежище в Эквадоре при президенте Рафаэле Корреа, однако в 2019 году новый президент Ленин Морено лишил его права на убежище под формальное обещание Великобритании не экстрадировать Ассанджа в США. Уже лето 2022 года Верховный суд Великобритании всё-таки принял решение об экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.
Большинство арестов за пределами России происходят по линии Интерпола. Чтобы попасть в международный розыск, надо свершить серьёзное преступление. Гражданам, которые скрываются от службы в армии больше опасаться стоит депортации — выдворения из страны исключительно по воле властей страны пребывания. Больше всего рисков несут изменения в визовом законодательстве — нелегалов в большинстве стран тоже не любят. Даже США возобновили депортацию в Россию спустя год после её приостановки: недавно посадили на самолёт и отправили домой россиянина, который запросил убежище в США из-за проводимой мобилизации.
Если вы не уголовник, не совершали тяжких преступлений, то вряд ли окажетесь в базах Интерпола. А уклонистов от службы в армии отправлять на родину принудительно могут разве что из очень лояльных к России стран. Например, из Белоруссии. Другим государствам имидж помощника России в нынешних реалиях не нужен. Но и рассчитывать на полную безнаказанность даже под флагом отказа от участия в СВО не приходится: церемониться с нарушителями законов никто не станет.