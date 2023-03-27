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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:41

Экс-глава Общественной палаты Башкирии Азамат Янбердин назначен помощником Хабирова

27 марта 2023, 07:38
Фото: vk.com/Азамат Янбердин
Тележурналист ранее попал под персональные санкции президента Украины.

Азамат Янбердин, также широко известный под фамилией Альмухаметов, тележурналист, экс-директор телеканала «Вся Уфа» и бывший председатель Общественной палаты Башкирии, тележурналист Азамат Янбердин (ранее Альмухаметов) стал помощником главы Башкирии. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил лично на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

— Компетенций у него очень широкие, будет моим помощником, — прокомментировал назначение Радий Хабиров.

Интересно отметить, что ранее было известно о том, что Азамат Янбердин прекратил возглавлять Общественную палату в связи с планами сменить регион проживания и продолжать строить карьеру там, где именно будет проживать помощник главы Башкирии — неизвестно.

10 ноября 2021 года в Уфе состоялось внеочередное заседание Общественной палаты, на котором озвучили имя ее нового председателя. Предыдущий председатель Ростислав Мурзагулов*, ныне признанный иностранным агентом, сложил с себя эти полномочия, оставшись членом Палаты, а его место занял Азамат Янбердин. Чуть больше года Янбердин возглавлял палату и теперь стал помощником главы.

Напомним, в нынешнем январе Азамат Янбердин стал одним из медиа-менеджеров Башкирии попавшим под санкции президента Украины.

* Экс-председатель Общественной палаты Башкирии и бывший соратник главы республики Ростислав Мурзагулов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов.

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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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