Экс-глава Общественной палаты Башкирии Азамат Янбердин назначен помощником Хабирова

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:41
Азамат Янбердин, также широко известный под фамилией Альмухаметов, тележурналист, экс-директор телеканала «Вся Уфа» и бывший председатель Общественной палаты Башкирии, тележурналист Азамат Янбердин (ранее Альмухаметов) стал помощником главы Башкирии. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил лично на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
— Компетенций у него очень широкие, будет моим помощником, — прокомментировал назначение Радий Хабиров.
Интересно отметить, что ранее было известно о том, что Азамат Янбердин прекратил возглавлять Общественную палату в связи с планами сменить регион проживания и продолжать строить карьеру там, где именно будет проживать помощник главы Башкирии — неизвестно.
10 ноября 2021 года в Уфе состоялось внеочередное заседание Общественной палаты, на котором озвучили имя ее нового председателя. Предыдущий председатель Ростислав Мурзагулов*, ныне признанный иностранным агентом, сложил с себя эти полномочия, оставшись членом Палаты, а его место занял Азамат Янбердин. Чуть больше года Янбердин возглавлял палату и теперь стал помощником главы.
Напомним, в нынешнем январе Азамат Янбердин стал одним из медиа-менеджеров Башкирии попавшим под санкции президента Украины.
* Экс-председатель Общественной палаты Башкирии и бывший соратник главы республики Ростислав Мурзагулов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов.