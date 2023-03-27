Экс-глава Общественной палаты Башкирии Азамат Янбердин назначен помощником Хабирова

10 ноября 2021 года в Уфе состоялось внеочередное заседание Общественной палаты, на котором озвучили имя ее нового председателя. Предыдущий председатель Ростислав Мурзагулов*, ныне признанный иностранным агентом, сложил с себя эти полномочия, оставшись членом Палаты, а его место занял Азамат Янбердин. Чуть больше года Янбердин возглавлял палату и теперь стал помощником главы.