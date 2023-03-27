«Детей рвало»: жители Белорецка заявили о «газовой атаке» в городе

Однако власти Белорецка очень оперативно сообщили о происшествии в официальных соцсетях и назвали причины. По данным чиновников, жалобы на сильный запах газа возникли у жителей микрорайонов Белорецка, ограниченных улицами 50 лет Октября, Точисского, Кирова и Ленина, откуда всего с вечера в службу 112 поступило 250 звонков.