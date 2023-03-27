«Детей рвало»: жители Белорецка заявили о «газовой атаке» в городе

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Воскресенье, 26 марта, в Белорецке выдалось очень неспокойным. Жителям домов по улицам Карла Маркса, 53 и Богдана Хмельницкого, 2 и 2А пришлось покинуть свои квартиры — с их слов, сильный запах газа проник к ним домой около 23 часов.
Подробный пост с видео, на котором обеспокоенные жильцы дома вышли на улицу из квартир, выложила в соцсетях одна из горожанок. Женщина подробно объяснила, почему она сильно обеспокоена.
— Откуда запах распространялся, понять было невозможно, но то, что он был достаточно сильным, можно судить по количеству людей, покинувших указанные дома. На звонки в аварийную газовую службу ответа не было, либо телефонная линия была занята. Дозвониться удалось лишь минут через двадцать. Но в течение часа, да и вообще, работники газовой службы так и не появились, — негодует женщина в посте.
Однако власти Белорецка очень оперативно сообщили о происшествии в официальных соцсетях и назвали причины. По данным чиновников, жалобы на сильный запах газа возникли у жителей микрорайонов Белорецка, ограниченных улицами 50 лет Октября, Точисского, Кирова и Ленина, откуда всего с вечера в службу 112 поступило 250 звонков.
— По названным адресам незамедлительно выехали газовики, замглавы администрации района, глава администрации города, руководитель ЕДДС, начальник отдела ГО и ЧС администрации, представители МЧС, спасатели, телевидение. Сам ночью тоже выезжал на место, — сообщил глава района Андрей Иванюта.
Озвучили власти и причину резкого и едкого запаха. Так, по мнению специалистов газовой службы, наиболее вероятной причиной стал слив остатков газомоторного топлива в районе городского рынка. «Газовую атаку» устроил одорант, добавляемый в топливо — предупреждающая добавка.
— Были произведены замеры концентрации газа по всем адресам заявок, приборы показали нулевые значения. Аварийных ситуаций на газораспределительных сетях города не зафиксировано. Угрозы здоровью жителей нет. Проводится проверка по линии надзорных органов, — успокоил жителей Андрей Иванюта.
Однако не все жители города были удовлетворены ответом властей и задавали вопросы о ночном вонючем эпизоде и на странице у главы республики.
— Хотелось бы узнать, что за газовая атака произошла сегодня в городе Белорецк. Сначала запах стоял на улице, а потом проник в квартиры. Люди не спали до 4 часов ночи, детей рвало. Жителям пришлось ночью выходить на улицу, чтобы проветрить квартиры, — интересовались жители на странице главы республики, однако ответ от местных властей так и остается единственным официальным.