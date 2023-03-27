Число хакерских атак в РФ посредством электронной почты за год удвоилось

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Как сообщает iz.ru, если в феврале прошлого года было заблокировано свыше пяти миллионов вредоносных писем, то в феврале нынешнего — около 10 миллионов.
По мнению экспертов, хакерские группировки на территории РФ активизировались после того, как началась СВО и стал автоматическим процесс генерации и отправки таких писем. Это позволяет делать искусственный интеллект. Большей частью такие письма отправляются с вирусами-троянами утром и днем. В это время почту открывают чаще всего.
Одновременно в «Лаборатории Касперского» видят, что идет на спад активность хакеров. При этом массовые рассылки вирусных писем идут волнами, их то больше, то меньше. Но в целом тенденция на увеличение их количества.