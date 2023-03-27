Число хакерских атак в РФ посредством электронной почты за год удвоилось

По мнению экспертов, хакерские группировки на территории РФ активизировались после того, как началась СВО и стал автоматическим процесс генерации и отправки таких писем. Это позволяет делать искусственный интеллект. Большей частью такие письма отправляются с вирусами-троянами утром и днем. В это время почту открывают чаще всего.