Как майские праздники повлияют на зарплаты жителей Башкирии

Однако отпуск в этом месяце брать будет немного не выгодно, так как стоимость одного рабочего дня в месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку. Из расчета того, чем меньше рабочих дней в месяце, тем не выгоднее брать отпуск, то планировать отдых летом лучше в августе — 23 рабочих дня и 184 рабочих часов.