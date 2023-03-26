Как майские праздники повлияют на зарплаты жителей Башкирии

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 10:49
Известно, что в этом году в мае будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов. Резонно предположить, что в связи с длинными выходными заработная плата жителей региона может быть меньше обычного.
Как объяснил директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин, сотрудникам, которые получаю оклад, переживать не стоит — их заработная плата из-за дополнительных выходных не должна быть уменьшена.
— Наличие выходных в мае означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше, — Александр Южалин.
Что касается работников на сдельной и по часовой оплате труда, то в их случае ситуация немного иная. Если в месяце мало рабочих дней, то и зарплата может быть меньше, чем обычно, так как складывается она из продолжительности выполнения работы или от ее результата.
— Для таких работников статья 112 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантию: если сотрудники, не получающие оклад, не привлекаются к работе в праздничные дни (то есть 1 или 9 мая), то организация должна выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель. Если же работник будет работать в выходные или нерабочие дни, то оплата за этот день должна будет производиться в двойном размере, — объясняет Александр Южалин.
Однако отпуск в этом месяце брать будет немного не выгодно, так как стоимость одного рабочего дня в месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку. Из расчета того, чем меньше рабочих дней в месяце, тем не выгоднее брать отпуск, то планировать отдых летом лучше в августе — 23 рабочих дня и 184 рабочих часов.