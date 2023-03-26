Второму пилоту авиарейса Уфа-Дубай понадобилась медицинская помощь

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Днем 25 март второму пилоту авиарейса Уфы-Дубай понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщается в телеграм-канале Авиаинцидент.
Уточняется, что капитан судна запросил помощь для своего коллеги еще до получения разрешения на выполнение полета. Что именно произошло со вторыми пилотом и почему ему понадобилась медицинская помощь — не уточняется.
Между тем, в пресс-службе уфимского аэропорта сообщили, что авиарейс Уфа-Дубай был отменен по решению авиакомпании FlyDubai, а после перенесен на 26 марта на 20:00.