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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Второму пилоту авиарейса Уфа-Дубай понадобилась медицинская помощь

26 марта 2023, 09:39
Об этом сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

Днем 25 март второму пилоту авиарейса Уфы-Дубай понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщается в телеграм-канале Авиаинцидент.

Уточняется, что капитан судна запросил помощь для своего коллеги еще до получения разрешения на выполнение полета. Что именно произошло со вторыми пилотом и почему ему понадобилась медицинская помощь — не уточняется.

Между тем, в пресс-службе уфимского аэропорта сообщили, что авиарейс Уфа-Дубай был отменен по решению авиакомпании FlyDubai, а после перенесен на 26 марта на 20:00.

#Элина Сайфранова
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