Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В компании подсчитали, что ежегодно жители страны выбрасывает на полигоны 500 кг золота в составе старых электроприборов. Однако такую технику желательно сдавать на переработку в пункты приема вторсырья или сетевые магазины электроники. Об этом пишет gorod55.ru.
Из сообщений в СМИ стало известно о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект «О старательской деятельности», который касается регионов Дальнего Востока и Арктики и разрешит россиянам заниматься добычей золота. Но уже сейчас жители российских субъектов могут находить его в ОЭЭО.
«Конечно, мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку. Пока в стране лишь 5% отходов электронного и электрического оборудования перерабатывается. — отметил Денис Буцаев. — РЭО работает над введением реестра добросовестных утилизаторов и формированием требований к утилизации электротехники, все это станет шагом к развитию экономики замкнутого цикла в России, когда отход — не мусор, а ценный ресурс, возвращаемый в оборот».
Помимо этого, Буцаев сообщил о необходимости налаживания работы по централизованному сбору ОЭЭО, а также по стимулированию глубокой утилизации таких отходов.
«Также необходимо формировать четкие и понятные требования к обращению с ОЭЭО и внедрять качественное регулирование обращения с ОЭЭО на законодательном уровне», — добавил глава РЭО.
В настоящее время РЭО готовит реестр, в который войдут только верифицированные утилизаторы с подтвержденными мощностями и источниками сырья. В дальнейшем закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителей можно будет только через тех утилизаторов, которые были включены в этот реестр.