В РЭО посчитали, сколько золота содержится в отходах бытовой техники

«Конечно, мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку. Пока в стране лишь 5% отходов электронного и электрического оборудования перерабатывается. — отметил Денис Буцаев. — РЭО работает над введением реестра добросовестных утилизаторов и формированием требований к утилизации электротехники, все это станет шагом к развитию экономики замкнутого цикла в России, когда отход — не мусор, а ценный ресурс, возвращаемый в оборот».