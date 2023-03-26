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Published Вчера, 10:15

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Хайбуллинском районе Башкирии благоустроят парк культуры и отдыха

26 марта 2023, 10:15
Фото: 1MI
В селе Акъяр Хайбуллинского района Башкирии благоустроят парк культуры и отдыха благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

В 2022 году с 15 апреля по 31 мая в Хайбуллинском районе, как и по всей республике, прошло онлайн-голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году. По результатам голосования победителем признан объект «Благоустройство территории парка „Культуры и отдыха села Акъяр“. По проекту в текущем году планируется обустройство ограждения, зон отдыха, спортивных и детских площадок, установка малых архитектурных форм. Будут проведены работы по организации видеонаблюдения, освещения территории, пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров и аллей.

Реализация этого проекта направлена на укрепление здоровья и пропаганду здорового образа жизни среди жителей Хайбуллинского района, а также создаст место всеобщего притяжения для активного и пассивного отдыха.

Напомним, в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Хайбуллинском районе был благоустроен стадион в селе Уфимский. В прошлом году подрядчик продолжил обустройство мест массового отдыха развлечения, культуры и спорта на территории стадиона. На сэкономленные средства заключен контракт по установке сцены-амфитеатра.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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