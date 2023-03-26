В Хайбуллинском районе Башкирии благоустроят парк культуры и отдыха

Posted Вчера, 10:15
Published Вчера, 10:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В 2022 году с 15 апреля по 31 мая в Хайбуллинском районе, как и по всей республике, прошло онлайн-голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году. По результатам голосования победителем признан объект «Благоустройство территории парка „Культуры и отдыха села Акъяр“. По проекту в текущем году планируется обустройство ограждения, зон отдыха, спортивных и детских площадок, установка малых архитектурных форм. Будут проведены работы по организации видеонаблюдения, освещения территории, пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров и аллей.
Реализация этого проекта направлена на укрепление здоровья и пропаганду здорового образа жизни среди жителей Хайбуллинского района, а также создаст место всеобщего притяжения для активного и пассивного отдыха.
Напомним, в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Хайбуллинском районе был благоустроен стадион в селе Уфимский. В прошлом году подрядчик продолжил обустройство мест массового отдыха развлечения, культуры и спорта на территории стадиона. На сэкономленные средства заключен контракт по установке сцены-амфитеатра.